El director general de la Red de Juderías, Iñaki Echeveste, pregonará las fiestas de San Clemente en Lorca Lo pronunciará el 14 de noviembre en la antigua colegiata de San Patricio

El pregonero de las fiestas de San Clemente (2ºi) durante su visita al Museo de la Historia Medieval Ciufront el pasado junio.

Inma Ruiz Martes, 21 de octubre 2025, 15:14

Iñaki Echeveste, director general de la Red de Juderías de España 'Caminos de Sefarad', será el pregonero de las fiestas patronales en honor a San Clemente, que se celebrarán del 8 al 24 de noviembre. Así lo anunciaron este martes el alcalde, Fulgencio Gil, y el director de la Federación San Clemente, Luis Torres del Alcázar.

El alcalde destacó que la vinculación del pregonero con el patrimonio sefardí «refuerza el carácter singular de las fiestas de San Clemente, que no sólo conmemoran nuestra historia medieval sino que la ponen en valor fuera de nuestras fronteras».

Torres del Alcázar añadió que «la designación de un pregonero de la talla de Echeveste es un acierto que integra el discurso de nuestras fiestas: la convivencia histórica de musulmanes, judíos y cristianos en Lorca».

Recordó que nombrado director de la Red de Juderías de España el pasado enero en Fitur y cuenta con una dilatada experiencia en la promoción del patrimonio judío-sefardí en España. Su principal objetivo es la consolidación de la marca 'Caminos de Sefarad' como referente de turismo cultural que promueve la huella sefardí en España.

Torres del Alcázar resaltó que Lorca es la ciudad más activa de las 22 que pertenecen a la Red, gracias a todas las iniciativas que se llevan a cabo desde el Ayuntamiento y la Federación de San Clemente. Con ello se promueve la creciente relevancia del municipio como destino del turismo sefardí y el valor simbólico que supone la presencia del legado judío en la historia de Lorca y sus fiestas de musulmanes, judíos y cristianos.

El presidente de la federación recordó que en 2021 la anterior directora de la Red, Marta Puig, fue la encargada de pregonar las fiestas y señaló que «Lorca había sido valiente al incorporar la cultura judía en las tradicionales fiestas de moros y cristianos».

El pregón se celebrará en la antigua colegiata de San Patricio el 14 de noviembre, a las 21 horas. Además, entre las citas clave de los festejos se encuentra el gran desfile-parada de la historia medieval, el sábado 22 de noviembre, y la recreación de la conquista y capitulación en la refriega entre musulmanes y cristianos en el patio de armas del castillo, el día 23. El 24 de noviembre se celebrará el día grande con los actos religiosos en torno al patrón. El programa completo, que se dará a conocer en los próximos días, también incluye visitas, conferencias, un mercado medieval, exhibiciones, música y folclore.

