Así fue la operación para detener a uno de los cabecillas del tráfico de droga en Lorca El delegado del Gobierno califica la actuación como «muy importante»

Un policía nacional engrilleta en el suelo a uno de los tres detenidos en la redada del pasado 19 de noviembre.

Raúl Hernández Domingo, 30 de noviembre 2025, 21:28 Comenta Compartir

Lorca despierta temprano cuando hay redadas policiales. A veces antes del alba, cuando el frío entra por las calles estrechas de los barrios de San Diego y San Cristóbal y los objetivos aún duermen. El 19 de noviembre ocurrió así. A las siete de la mañana, un convoy rodeó las dos viviendas marcadas desde hacía semanas como puntos negros del tráfico de droga. Los agentes llegaron en tandas, enfundados en sus uniformes y chalecos y la tensión de quien va a entrar en una casa donde no ha sido invitado.

Para entonces, las vigilancias ya habían señalado a Francisco M. M., conocido como 'Quito', como la persona que supuestamente manejaba desde su domicilio de la calle Ministriles un mercado de cocaína, hachís, marihuana y medicamentos sujetos a prescripción, con el que, según los investigadores, llevaba tiempo llenándose los bolsillos.

El atestado de la Policía Nacional, al que LA VERDAD ha tenido acceso, apunta a un «verdadero mercado», con un flujo de consumidores entrando y saliendo del piso «a los que les entrega la droga que estos solicitan previa recepción del dinero pactado».

Los agentes registraron dos viviendas consideradas puntos negros muy activos del tráfico de estupefacientes

Esa era, a juicio de los investigadores, la rutina de un punto de venta estable, donde apenas hacía falta llamar a la puerta, bastaba con aparecer, pillar la dosis, pagar y marcharse. Y Quito había hecho de este negocio ilícito su «'modus vivendi'».

Su pareja, Rosa S. S., asumía el relevo cuando él no estaba, «consiguiendo así mantener permanentemente abierto el punto de venta de droga». En paralelo, la investigación sumaba otro domicilio. En la calle Ortega Melgares vivía José Antonio M. R., viejo conocido por los agentes y otra pieza de la maquinaria.

En su vivienda también se habían detectado movimientos compatibles con la preparación y almacenaje de droga. Una colaboración esencial para ocultar «los efectos del delito (droga, dinero, útiles de los habitualmente empleados para la distribución de la sustancia estupefaciente en dosis)».

Con ello, Quito podría desentenderse del delito de tráfico de drogas al evitar que la Policía localizase esos efectos en caso de que en su domicilio hubiese un registro. Dos casas unidas por el tráfico de drogas a menos de 300 metros de distancia.

Ampliar Los agentes se disponen a registrar una vivienda del barrio de San Diego. CNP

Puertas derribadas

Y ese registro llegó y los días de trapicheo para Quito acabaron. A las 7.30 horas del pasado 19 de noviembre, los grupos operativos irrumpieron en los dos garitos. La puerta de Ministriles no cedió a la primera, y hubo que tirarla abajo. Dentro estaban Quito y Rosa. Los agentes, según el informe, percibieron un comportamiento «desafiante y poco colaborador» por parte de él y algo más obediente por parte de ella.

No en vano, en la terraza, un sumidero lleno de envoltorios y restos de sustancias estupefacientes delataba el intento de deshacerse de las pruebas. Pero no les dio tiempo.

La lista de efectos intervenidos fue creciendo rápido. Básculas de precisión, envoltorios preparados para la venta, tijeras, cuchillas, una navaja, un machete de medio metro, defensas artesanales, blísteres completos de Lyrica y Rivotril, pastillas sueltas, fajos de billetes pequeños y varios tipos de droga en distintas presentaciones. También apareció una escopeta de perdigones con mira telescópica. No era un arma de guerra, pero sí lo bastante seria como para preocupar a los vecinos.

El principal arrestado había hecho de este negocio ilícito su «'modus vivendi'» y su pareja asumía el relevo cuando él no estaba

Mientras se llevaba a cabo la entrada en Ministriles, otro equipo registraba la vivienda de José Antonio. Allí también hallaron droga, dinero fraccionado y comprimidos. En total, entre ambas casas, casi 3.000 euros en efectivo. La evidencia de un negocio, que mezclaba drogas con medicación destinada al tratamiento de trastornos nerviosos.

José Antonio no estaba en casa cuando entraron. Las patrullas lo localizaron poco después en Totana, dentro de un vehículo. Según el atestado, intentó escabullirse al principio, pero terminó colaborando. Los agentes lo trasladaron a su domicilio, donde se completó el registro. Fue detenido poco después. Ese mismo día, además de los tres investigados por tráfico de drogas, se arrestó a un cuarto individuo por infracción a la Ley de Extranjería.

Con ello, la operación acabó con cuatro detenidos, tal y como anunció el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, unas horas después.

Mensaje de calma a los vecinos

La redada no fue discreta. Tampoco lo pretendía. Más de 60 agentes participaron en el despliegue, desde unidades de Seguridad Ciudadana hasta guías caninos y un equipo de drones con sistemas antidrones. En el barrio, los vecinos lo vieron todo. Los controles, las luces, el ir y venir de uniformes. No era la primera vez, pero esta vez era distinto, como si el dispositivo quisiera dejar claro que el tiempo del funcionamiento impune de los puntos negros había terminado.

Así lo dijo Lucas, que era una operación «muy importante» y trasladó «calma a los vecinos». Habló de «vigilancia permanente» y de la colaboración de una empresa eléctrica, que ya había detectado enganches ilegales en varias viviendas, algunos de ellos en el entorno de los domicilios registrados. Esos enganches, según los técnicos, suponían un riesgo serio de incendio para cualquier bloque cercano.

El informe policial reconstruye meses de trabajo. Las vigilancias, las identificaciones previas, las entradas y salidas detectadas a distintas horas. Las compras rápidas de consumidores conocidos. La acumulación de indicios en cada jornada.

Pequeñas observaciones sumadas día tras día, hasta armar un operativo antidroga que cierra garitos. Un aviso de que en Lorca la vigilancia es permanente. Y de que ese trabajo policial puede acabar con puertas tiradas abajo y gente esposada en el suelo.

Todos en libertad, dos días después. «No hay ni trama ni banda alguna» Dos días después, los tres detenidos pasaron a disposición judicial. Los investigadores entendían que los tres actuaban en colaboración, cada uno desde su posición, manteniendo activos dos focos de venta que se retroalimentaban. El juzgado de guardia, por su parte, fijó para Francisco M., 'Quito', considerado cabecilla y defendido por el abogado Eduardo Simó, del despacho Simó Abogados, una fianza de 16.000 euros para recuperar la libertad provisional. Para Rosa Soler, representada también por el letrado Simó, y José Antonio Martínez, el juez decretó también libertad con la obligación de firmar periódicamente. Aunque la instrucción acaba de comenzar, para el abogado penalista, Eduardo Simó, «sorprende los meses que se ha estado investigando una presunta organización criminal dedicada al tráfico de drogas, que, tras las distintas entradas y registros, se ha evidenciado que no existe ni trama ni banda alguna. Habrá que ver qué queda este asunto, pero lo importante es que mis dos representados están en libertad donde podremos defendernos de las acusaciones que se viertan contra ellos», afirma el letrado.