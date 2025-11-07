La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde y el consejero de Fomento observan las fotografías de la exposición 'Belleza escondida'. AYTO.

Los detalles arquitectónicos de edificios históricos de Lorca, protagonistas de 'Belleza escondida

La exposición incluye 14 paneles fotográficos de gran formato y se podrá visitar en el palacio de Guevara

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:31

Comenta

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, inauguraron este viernes la exposición 'Belleza escondida', que se podrá visitar en el Palacio Guevara durante todo el mes de noviembre.

Está incluida en el ciclo regional impulsado por la Consejería de Fomento para difundir el valor del paisaje histórico, basado en estudios del paisaje realizados sobre Lorca, Cartagena, Murcia y la comarca del Noroeste, dentro de la Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia. La muestra se alinea con los principios del Convenio Europeo del Paisaje y revela los detalles arquitectónicos menos visibles del casco histórico de la ciudad que forman parte de su identidad paisajística y cultural.

En el caso de Lorca, 'Belleza escondida' propone un recorrido visual por portadas, balcones, cornisas, rejas y otros elementos singulares que, pese a su aparente discreción, son piezas de la memoria colectiva.

«Esta exposición nos invita a mirar la ciudad con otros ojos, a descubrir lo que muchas veces pasa desapercibido, pero que constituye el alma de nuestro paisaje urbano, porque los detalles que vemos en estas fotos nos recuerda quiénes somos y cómo el territorio ha sido modelado por generaciones», dijo García Montoro.

El alcalde manifestó que la muestra «nos recuerda que la belleza no siempre está en los grandes monumentos sino en los pequeños detalles que conforman la esencia de nuestra historia arquitectónica».

Está compuesta de catorce paneles fotográficos de gran formato que permiten al visitante realizar un recorrido narrativo por detalles singulares del patrimonio. Cada panel va acompañado de un código QR para facilitar y promover una accesibilidad universal.

Estos códigos enlazan con vídeos adaptados a diferentes perfiles: descripciones dirigidas a personas con discapacidad visual, narraciones adaptadas al público infantil y versiones subtituladas para personas con discapacidad auditiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cafetería de Murcia que ofrece un descuento si tienes uno de los apellidos más comunes
  2. 2 A prisión el acusado de tratar de matar a su madre en Murcia
  3. 3 Rescatan un buitre que llevaba tres días posado en unos carteles de la autovía A-30 en Alcantarilla
  4. 4

    Más de 40 investigados por el amaño de las oposiciones a Policía Local en Granada
  5. 5 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  6. 6

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  7. 7 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  8. 8

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  9. 9

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  10. 10 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los detalles arquitectónicos de edificios históricos de Lorca, protagonistas de 'Belleza escondida

Los detalles arquitectónicos de edificios históricos de Lorca, protagonistas de &#039;Belleza escondida