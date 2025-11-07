Los detalles arquitectónicos de edificios históricos de Lorca, protagonistas de 'Belleza escondida La exposición incluye 14 paneles fotográficos de gran formato y se podrá visitar en el palacio de Guevara

El alcalde y el consejero de Fomento observan las fotografías de la exposición 'Belleza escondida'.

Inma Ruiz Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:31 Comenta Compartir

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, inauguraron este viernes la exposición 'Belleza escondida', que se podrá visitar en el Palacio Guevara durante todo el mes de noviembre.

Está incluida en el ciclo regional impulsado por la Consejería de Fomento para difundir el valor del paisaje histórico, basado en estudios del paisaje realizados sobre Lorca, Cartagena, Murcia y la comarca del Noroeste, dentro de la Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia. La muestra se alinea con los principios del Convenio Europeo del Paisaje y revela los detalles arquitectónicos menos visibles del casco histórico de la ciudad que forman parte de su identidad paisajística y cultural.

En el caso de Lorca, 'Belleza escondida' propone un recorrido visual por portadas, balcones, cornisas, rejas y otros elementos singulares que, pese a su aparente discreción, son piezas de la memoria colectiva.

«Esta exposición nos invita a mirar la ciudad con otros ojos, a descubrir lo que muchas veces pasa desapercibido, pero que constituye el alma de nuestro paisaje urbano, porque los detalles que vemos en estas fotos nos recuerda quiénes somos y cómo el territorio ha sido modelado por generaciones», dijo García Montoro.

El alcalde manifestó que la muestra «nos recuerda que la belleza no siempre está en los grandes monumentos sino en los pequeños detalles que conforman la esencia de nuestra historia arquitectónica».

Está compuesta de catorce paneles fotográficos de gran formato que permiten al visitante realizar un recorrido narrativo por detalles singulares del patrimonio. Cada panel va acompañado de un código QR para facilitar y promover una accesibilidad universal.

Estos códigos enlazan con vídeos adaptados a diferentes perfiles: descripciones dirigidas a personas con discapacidad visual, narraciones adaptadas al público infantil y versiones subtituladas para personas con discapacidad auditiva.

Temas

Lorca