Una de las chabolas detectadas por la unidad de control del padrón. AYTO.

Desmantelan asentamientos chabolistas en la pedanía lorquina de Ramonete

El Ayuntamiento reconoce que la proliferación de habitáculos para dar cobijo a trabajadores agrícolas «se ha convertido en un problema»

Inma Ruiz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:29

Comenta

La Policía Local de Lorca ha detectado la existencia de «más de media docena» de asentamientos chabolistas en la pedanía lorquina de Ramonete, donde se han utilizado cañizos, plásticos y palos para levantar estructuras que albergan a «numerosos trabajadores, en algunos casos con sus familias», según confirmó este lunes el concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas. La cifra puede aumentar porque las inspecciones continúan, advirtió.

Relató que las chabolas se sitúan en lugares de difícil acceso y alejadas del paso habitual de personas y vehículos. Los agentes también han descubierto que se han convertido en infraviviendas otras edificaciones como cobertizos, almacenes de aperos, garajes y antiguos transformadores de la luz.

Esta situación se ha puesto en conocimiento del órgano del control del padrón, que ha incoado los procedimientos oportunos contra los promotores y que consisten en ordenar la demolición de todo lo levantado, además de imponer la correspondiente multa.

La concejala de Control del Padrón, Belén Pérez, informó de la ocupación de seis pequeñas edificaciones en el camino Hondo, de Marchena, en una zona junto al río donde existen pequeñas presas y canales de derivación destinados originalmente a regular y desviar el caudal circulante hacia la red de acequias de riego.

La edil explicó que las edificaciones, ahora abandonadas, contenían mecanismos de apertura y maniobra de las compuertas metálicas. Este paraje está lleno de basura y escombros por la presencia continuada de personas desde el año 2021, según han podido saber, y por el deterioro de las propias edificaciones, lo que ha generado problemas de insalubridad para las personas que viven allí y el deterioro de la calidad ambiental del entorno.

El Ayuntamiento ha remitido un oficio a la Confederación Hidrográfica del Segura, titular de estas instalaciones, para comunicarle que hay personas viviendo allí «en condiciones infrahumanas» y «que tome medidas cuanto antes», dijo Pérez.

La concejala reconoció que «la proliferación de chabolas» en el municipio para dar cobijo a trabajadores agrícolas «se ha convertido en un problema» que el equipo de Gobierno «se ha propuesto erradicar». Añadió que «no se puede permitir que estas personas vivan en esas condiciones y que los propietarios promuevan estos actos fuera de la legalidad».

Recordó la aprobación en el Pleno de la modificación de la ordenanza municipal que regula el padrón de habitantes para «reforzar la lucha contra la infravivienda» y ampliar las tipologías infractoras. Se incluyó como infracción de carácter muy grave la cometida por el propietario que, con la finalidad de empadronar a personas, realice modificaciones en inmuebles o en sus elementos privativos para proceder a su cambio de uso a vivienda sin la preceptiva autorización municipal.

Pérez subrayó la importancia de las denuncias anónimas para detectar posibles fraudes en el padrón o infraviviendas que realizan los ciudadanos a través del número de WhatsApp 608 87 72 04

