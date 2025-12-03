La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El estado de los animales en la vivienda en Lorca. Guardia Civil

Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales

Más de una treintena de animales sin identificar en una vivienda ubicada en el municipio

LA VERDAD

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:48

Descubierto un núcleo zoológico con cerca de medio centenar de animales sin identificar ni registrar y en malas condiciones de bienestar animal. La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Oficina Comarcal Agraria (OCA) del Alto Guadalentín de Lorca y el Servicio Veterinario del Ayuntamiento de Lorca, llevó a cabo la inspección en un inmueble del municipio lorquino en el que se descubrió el estado de los animales. La actuación culminó con la denuncia al responsable del recinto por una decena de infracciones administrativas por la tenencia de animales sin identificar y alojados en instalaciones deficientes y en malas condiciones higiénico-sanitarias y sin registro.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita iniciaron la actuación cuando fueron alertados por la Policía Nacional y la Policía Local de Lorca de la posible situación de precariedad que podrían estar sufriendo un numeroso grupo de animales en un inmueble del municipio lorquino. Con la finalidad de verificar los hechos la Guardia Civil, con el apoyo de personal de la OCA del Alto Guadalentín de Lorca y del Servicio Veterinario del Ayuntamiento de Lorca, efectuaron la inspección.

Las autoridades hallaron en el lugar un núcleo zoológico, anexo a una vivienda unifamiliar. En el primer corral, que se encontraba en pésimas condiciones, se hallaron dos ejemplares caprinos, un burro y un emú, un ave originaria de Australia. Desde este primer corral, a través de una puerta, se accedía a otro corral construido en otra zona del dúplex, donde, en precarias condiciones de iluminación, se hallaron varios pavos comunes y pavos reales, un perro pastor alemán y una treintena de gallinas domésticas y americanas.

Los especialistas del Seprona verificaron que el perro, tras examinar su microchip, había sido sustraído el pasado mes de octubre en el municipio de Águilas, realizando así su recuperación y entrega a su legítimo propietario. El resto de animales carecían de cualquier tipo de identificación y las instalaciones, a su vez, tampoco tenían el preceptivo registro de explotación y núcleo zoológico. Los animales fueron inmovilizados por los veterinarios de la OCA y puestos a disposición de la Subdirección General de Producción Ganadera Sostenible de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La inspección finalizó con la denuncia al responsable de las instalaciones por una decena de infracciones.

