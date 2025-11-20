La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Autoridades y docentes en la presentación del proyecto Sigma, ayer, en el instituto San Juan Bosco. I. Ruiz

Desarrollan una IA en Lorca para detectar patologías en los movimientos de recién nacidos

Un convenio entre el Ayuntamiento y el instituto San Juan Bosco permitirá el diagnóstico precoz de alteraciones en el neurodesarrollo

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:53

El departamento de Informática del Instituto de Enseñanza Secundaria San Juan Bosco trabaja ya en el proyecto Sigma, que permitirá el diagnóstico precoz de posibles ... alteraciones en el neurodesarrollo de bebés de cero a cinco meses. Este jueves se firmó el convenio de colaboración entre el instituto y el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Derechos Sociales y el centro de Atención Temprana Fina Navarro. El profesor Javier Giménez, que dirige el trabajo, explicó a LA VERDAD que se utilizará la inteligencia artificial para crear una herramienta diagnóstica, como ya se emplea de forma muy exitosa en otras áreas como la radiología. Están en la primera fase, de recopilación de miles de datos con vídeos con movimientos de bebés aportados por profesionales muy cualificados, etiquetados como naturales o con alguna anomalía.

