Desarrollan una IA en Lorca para detectar patologías en los movimientos de recién nacidos

El departamento de Informática del Instituto de Enseñanza Secundaria San Juan Bosco trabaja ya en el proyecto Sigma, que permitirá el diagnóstico precoz de posibles ... alteraciones en el neurodesarrollo de bebés de cero a cinco meses. Este jueves se firmó el convenio de colaboración entre el instituto y el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Derechos Sociales y el centro de Atención Temprana Fina Navarro. El profesor Javier Giménez, que dirige el trabajo, explicó a LA VERDAD que se utilizará la inteligencia artificial para crear una herramienta diagnóstica, como ya se emplea de forma muy exitosa en otras áreas como la radiología. Están en la primera fase, de recopilación de miles de datos con vídeos con movimientos de bebés aportados por profesionales muy cualificados, etiquetados como naturales o con alguna anomalía.

Según el director del centro de Atención Temprana, Francisco Javier Fernández, «lo más importante es tener esas evaluaciones que permitan hacer crecer la IA y darle el mayor número de datos posible para que se desarrolle con gran rapidez y la mejor calidad». La buena reputación del centro lorquino, referente a nivel nacional e internacional, les está permitiendo tejer una importante red para recoger esos datos y ya disponen de evaluadores en los hospitales Gregorio Marañón y La Paz, en Madrid, Reina Sofía de Córdoba y Torrecárdenas, de Almería. También en la Universidad de Murcia y la Universidad Autónoma de México, a través del Instituto de Neurodesarrollo y se siguen sumando otros organismos, como asociaciones pediátricas y fundaciones.

El objetivo es que el modelo llegue a un adecuado nivel de calidad para hacer una prueba piloto en situaciones reales, reestructurar la IA para «darle un plus de calidad» y desarrollar la aplicación «útil y ágil» para que «sea una ayuda real» en un plazo de entre dos y tres años, señaló Giménez.

Ya disponen de evaluadores en hospitales como el Gregorio Marañón y La Paz, así como en la Universidad de México

Fernández dijo que con ese 'software' de IA en su mano los profesionales podrán detectar posibles anomalías en los movimientos de los bebés y remitir la información a Atención Temprana para un rápido diagnóstico e intervención. «Nuestro sistema nervioso tiene una neuroplasticidad muy importante en los primeros años de vida y eso nos permite moldear y cambiar» las posibles anomalías. «Cuanto más tarde lleguemos menos óptimo será el resultado de la intervención», afirmó.

La Concejala de Derechos Sociales, María Castillo, aseguró que «esta colaboración no es algo puntual ni anecdótico, creemos firmemente que la cooperación, la evaluación constante y la innovación son la única manera de seguir ofreciendo una atención de calidad a la infancia y a las familias».