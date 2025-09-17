Desaparece el histórico andamio de la Casa del Inquisidor de Lorca El amasijo de hierros ha ocultado la fachada durante casi 40 años y será incorporada al edificio del Palacio de Justicia

Demolición de los bloques de hormigón que sujetaban los andamios de la Casa del Inquisidor, que han sido retirados.

Inma Ruiz Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:28 Comenta Compartir

El avance de las obras de construcción del Palacio de Justicia de Lorca permitió este miércoles la eliminación del andamio que sostenía la histórica fachada de la Casa del Inquisidor, en la calle Selgas, construida a finales del siglo XVIII.

Un antiestético amasijo de hierros ha ocultado desde hace casi 40 años la portada, lo único que queda en pie de este inmueble, que está catalogada con grado de protección 1 en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico Artístico de Lorca (Peprich). Los dos escudos que se sitúan a ambos lados del balcón principal de la primera planta están declarados Bien de Interés Cultural y permanecen ocultos bajo una tela para garantizar su preservación.

Maquinaria pesada ha demolido las estructuras de hormigón sobre las que se anclaba el andamio que reforzaba la fachada para evitar su desplome. La retirada de los andamios del resto de fachadas protegidas comenzó en septiembre del año pasado después de coserlas a la nueva estructura del edificio que albergará el Palacio de Justicia.

Están siendo restauradas por una empresa especializada y ya se pueden ver libres de andamios en la calle Galdo. En los próximos días comenzará la recuperación de la de la Casa del Inquisidor.

El mal estado de conservación que presentaban ha sido uno de los principales obstáculos para la constructora ya que obligó a reforzar las medidas de seguridad y a rediseñar parte de la ejecución de los muros de contención.

El Ministerio de Justicia prevé que el nuevo Palacio de Justicia, cuya construcción tiene un coste de 15,6 millones de euros, se pondrá en funcionamiento en el segundo semestre de 2026.

