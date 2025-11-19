Desalojan una vivienda okupada en el barrio de San Cristóbal de Lorca Las investigaciones policiales apuntan a que en ella residían los autores de los robos al tirón de los últimos días

El alcalde y la primera teniente de alcalde supervisan la puesta en marcha del nuevo operativo policial permanente en la calle Ortega Melgares, del barrio de San Cristóbal, ayer.

Inma Ruiz Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:20

La Policía Local de Lorca desalojó en la noche del martes una vivienda okupada frente a la iglesia de San Cristóbal, en el barrio del mismo nombre de Lorca. Lo anunció el alcalde, Fulgencio Gil, que aseguró que la intervención, a cargo del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GISC), es una de las primeras actuaciones del nuevo operativo policial permanente que comenzó a funcionar ayer en la barriada y del que informa este miércoles LA VERDAD.

Explicó que los okupas «estaban generando mucho conflicto con los vecinos» y que las investigaciones policiales en curso apuntan a que los que se encontraban en la vivienda, entre dos y cuatro personas, son los presuntos autores de los últimos robos al tirón «que tanto han preocupado» a los habitantes de la zona.

El regidor aseguró que durante el desalojo los okupas no opusieron resistencia y resaltó la importancia de la actuación para garantizar la tranquilidad en la barriada. El propietario tapió de manera inmediata puertas y ventanas para evitar nuevas okupaciones.

Sobre la inseguridad en el barrio de San Cristóbal, con ocho asaltos violentos en una semana, también se ha pronunciado este miércoles el grupo municipal Vox y su portavoz, Carmen Menduiña, apuntó como culpables a PSOE e IU-Podemos-Alianza Verde. Dijo que han llevado a la barriada a una «situación crítica» por sus «políticas migratorias».

Criticó las «políticas de puertas abiertas» que «han saturado los servicios públicos, la seguridad, la educación y la convivencia en barrios como San Cristóbal, Apolonia y Fuerzas Armadas». Según Menduiña, esta zona de la ciudad está «al borde del colapso» por el aumento de la delincuencia, la okupación y el tráfico de drogas.

Señaló que Vox reclamará la apertura de una comisaría de distrito conjunta de Policía Nacional y Local en San Cristóbal, la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, la «expulsión inmediata de inmigrantes ilegales reincidentes o con órdenes de expulsión» y la instalación de un centenar de cámaras en el barrio. También la autorización de armas largas para la Policía Local.

El PSOE se hizo eco de la puesta en marcha del nuevo dispositivo permanente de la Policía Local y el concejal José Luis Ruiz dijo temer que «sean fuegos de artificio para relajar a la población del barrio» y que las patrullas en tres turnos las 24 horas «desaparezcan en unos días» . Advirtió que estarán «muy pendientes de que la presencia policial sea efectiva».

Según Ruiz, su partido ha comunicado la situación de inseguridad a la Delegación del Gobierno tras la última oleada de robos y reclamó al alcalde que con carácter urgente convoque una junta local de seguridad para coordinar la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, no solo de forma inmediata, también a medio y largo plazo.

Volvió a solicitar la reapertura del cuartel de la Policía Local en la plaza de Curtidores y que se agilice la convocatoria de las seis nuevas plazas de agente anunciadas con la publicación de las bases.

