El delegado del Gobierno durante la bienvenida a los nuevos agentes en el cuartel de Lorca junto al coronel Jefe de la 5ª Zona. Francisco Pulido. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

El delegado del Gobierno reconoce que «está encima de la mesa» el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos de Lorca

Durante el acto de bienvenida a 45 nuevos agentes que se incorporan a esta compañía

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:53

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, reconoció este jueves en Lorca que «está encima de la mesa» la clausura del cuartel de la Guardia Civil de la pedanía de Zarcilla de Ramos y que «no soy partidario de cerrar este cuartel». Explicó que desde que asumió el cargo hace un mes «estoy trabajando con el rigor y la responsabilidad que estas cuestiones necesitan».

Se da la circunstancia de que la anterior delegada del Gobierno, Mariola Guevara, desmintió en julio esta posibilidad y aseguró que el cuartel seguiría operativo y con el mismo personal después de que Vox advirtiera del cierre y recogiera firmas para impedirlo.

El Ayuntamiento rechazó «con firmeza la intención» de cerrar el cuartel que da servicio a las pedanías del norte. El concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas, aseguró que «no podemos permitir que decisiones de esta magnitud se anuncien con secretismo, sin diálogo ni consulta previa con los vecinos ni con estas Administración local. Esto es una absoluta falta de respeto hacia el municipio entero».

El edil afirmó que «llevamos años defendiendo la permanencia de este cuartel, que presta un servicio fundamental para las pedanías y las zonas más alejadas del casco urbano». Añadió que «con esta decisión se demuestra el abandono total del Gobierno central hacia Lorca».

Según Bayonas, «no basta con que intente impedir el cierre» porque «si finalmente se consuma, el señor Lucas debería hacer lo coherente, clausurar su propia delegación y marcharse».

El concejal de Vox, José Martínez, dijo que el cuartel de Zarcilla de Ramos es actualmente «un cuartel fantasma», que solo está abierto un día a la semana para trámites administrativos. Recordó que en su partido «hemos sido muy reivindicativos, la oposición nos tachó de mentirosos y estamos viendo que lo van a cerrar, esto es el desmantelamiento de la Guardia Civil». Consideró que esta decisión forma parte de la «nueva estrategia de seguridad con la creación de núcleos operativos, pero en realidad no se crea nada sino que las plantillas se concentran en los cuarteles más grandes y los secundarios se quedan sin personal».

