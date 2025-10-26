El declive del comercio local en Lorca se amplifica con el cierre de otra de las grandes marcas

La desaparición de comercios de primera marcas en el centro de la ciudad sigue avanzando y deja tras de sí una estela de locales vacíos. ... Se trata de una peligrosa tendencia que, según la patronal Ceclor, abre la puerta a negocios de menor nivel, con los que sigue decayendo el consumo y se mina la actividad del resto de establecimientos tradicionales. Al cierre de tiendas como Pronovias, Adolfo Domínguez, Springfield, Stradivarius, Inside, Pull & Bear, Lefties y Zara Kids, se suma ahora otra de las de las tiendas más relevantes de la céntrica avenida Juan Carlos I: la multinacional Mango. Su presencia en la ciudad data de los primeros años de la década de los 90 y suma más de 20 años en la principal arteria de la ciudad.

«Estamos consternados, como el resto de lorquinos», reconoce a LA VERDAD la presidenta de la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca, María José Navarro, al ser preguntada por el inminente cierre de esta tienda de moda, que ha generado una encendida campaña popular de rechazo a través de las redes sociales. Aunque la marca sí mantendrá su segundo punto de venta en el centro comercial Parque Almenara el 21 de diciembre es la fecha marcada para que eche la persiana de forma definitiva a su tienda en la principal arteria comercial de la ciudad. La decisión parece irreversible, pero la asociación, a través de la patronal Ceclor, intenta evitarlo por todos los medios.

«Sabemos la importancia que tienen las franquicias», dicen, para atraer clientes de localidades limítrofes y su repercusión para dinamizar en el comercio local y temen los «daños colaterales» por el efecto dominó que puede tener su desaparición para la salida de otras marcas instaladas en la zona.

El presidente de Ceclor, Juan Jódar, confirmó que ha iniciado conversaciones con el grupo empresarial y la próxima semana tiene prevista una reunión con su jefe de expansión para «intentar sensibilizarlo por las posibilidades de desarrollo que tiene la ciudad», aunque sabe que no será fácil. «Que una empresa de este calibre a nivel mundial deje de tener tienda en el centro de Lorca no es bueno, queremos retenerla», pero «no podemos entrar en los planes de futuro de las empresas», porque la actual política de expansión es la apertura de tiendas en capitales de provincia.

Jódar abogó por poner en marcha un plan coordinado con la asociación de comerciantes y con el Ayuntamiento para atraer marcas «que hagan de imán» y poder frenar así el declive del comercio local. Navarro defendió, por su parte, el «comercio de calidad», a lo que dijo que contribuirá la ampliación de la ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana que obligará a los tenderos a mantener la estética y el ornato en los establecimientos.

Apeló también a la «responsabilidad» de los propietarios de los bajos para que los alquilen «a precios razonables, que posibiliten la apertura de negocios de largo recorrido». Les pidió que «sean conscientes de qué tipo de comercio quieren para su ciudad» y de cómo las decisiones de estos grandes tenedores de locales puede afectar al resto de establecimientos.