Clientes y viandantes a las puertas de la tienda Mango en la avenida Juan Carlos I. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

El declive del comercio local en Lorca se amplifica con el cierre de otra de las grandes marcas

La patronal Ceclor negocia con la multinacional Mango para tratar de impedir que eche la persiana y teme el efecto dominó en otros negocios

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:13

Comenta

La desaparición de comercios de primera marcas en el centro de la ciudad sigue avanzando y deja tras de sí una estela de locales vacíos. ... Se trata de una peligrosa tendencia que, según la patronal Ceclor, abre la puerta a negocios de menor nivel, con los que sigue decayendo el consumo y se mina la actividad del resto de establecimientos tradicionales. Al cierre de tiendas como Pronovias, Adolfo Domínguez, Springfield, Stradivarius, Inside, Pull & Bear, Lefties y Zara Kids, se suma ahora otra de las de las tiendas más relevantes de la céntrica avenida Juan Carlos I: la multinacional Mango. Su presencia en la ciudad data de los primeros años de la década de los 90 y suma más de 20 años en la principal arteria de la ciudad.

