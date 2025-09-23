Decepción en Lorca por la ayudas estatales para compensar los daños de la dana de marzo Excluyen los gastos de emergencia y se limitan al 50% para reparar los daños en infraestructuras municipales

Inma Ruiz Martes, 23 de septiembre 2025, 14:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lorca calificó este martes de «profundamente decepcionantes» las ayudas concedidas por el Gobierno central para los afectados por la dana del pasado mes de marzo porque no dan cobertura a los gastos de emergencia ni se establecen compensaciones económicas para particulares y empresas, instalaciones agrícolas y ganaderas.

El concejal de Pedanías, Ángel Meca, criticó que «el documento con la descripción de las ayudas ha tardado seis meses en aparecer» y que la convocatoria de subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y la red viaria provincial es solo del 50%. Resulta «claramente insuficiente» y, además, «llega muy tarde», confirmó.

Según Meca, el Consistorio remitió a la Delegación del Gobierno en Murcia la relación de más de 200 memorias justificativas de los daños ocasionados por las lluvias en las infraestructuras, edificios, equipamientos e instalaciones o servicios de titularidad municipal por un importe aproximado de tres millones de euros.

El edil dijo que el Ayuntamiento se verá obligado a pagar la otra mitad de la reparación de esas infraestructuras dañadas, lo que «nos mete en callejón sin salida» porque para ello el Ayuntamiento debería recurrir a un préstamo, algo inviable por estar sometido a un plan económico y financiero.

Confirmó que aún hay caminos gravemente dañados en Ramonete, El Garrobillo, El Hinojar, La Hoya y en la zona sur del municipio que siguen sin arreglar «por las limitaciones económicas» de la Administración local. «Se hizo un esfuerzo importante atendiendo los gastos de emergencia con la firme convicción» de que llegarían las ayudas pero no ha sido así.

El edil lamentó también que las instalaciones agrarias de Hinojar y Ramonete fueron las más afectadas pero los «damnificados se han quedado fuera, no se han tenido en cuenta».

El equipo de Gobierno, formado por la coalición de PP y Vox elevará al Pleno una moción para «apelar a la sensibilidad» del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que se incluya la compensación del 100% de los gastos. Anunció que «vamos a defender los intereses del ayuntamiento hasta el final» y recurrirán a la jurisdicción contencioso administrativa, si fuera necesario, en defensa de sus intereses.

Temas

DANA

Lorca