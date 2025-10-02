Decenas de personas apoyan la recuperación de la banda de música en Lorca En un acto reivindicativo en la plaza de España se dio lectura a un manifiesto y actuaron agrupaciones corales

Inma Ruiz Jueves, 2 de octubre 2025, 15:06 Comenta Compartir

Decenas de personas asistieron el miércoles por la noche en la plaza de España al acto reivindicativo organizado por el movimiento ciudadano en apoyo de la banda y escuela municipal de música de Lorca, en coincidencia con el Día Mundial de la Música. El periodista Paco Gómez dio lectura a un manifiesto y actuaron varias agrupaciones de música coral.

El movimiento ciudadano formado por 200 personas reclama la recuperación de la banda, que se extinguió hace más de un año después de casi un siglo de historia por un conflicto laboral con el Ayuntamiento tras una inspección de trabajo.

Las irregularidades detectadas en las contrataciones provocaron que el Ministerio de Trabajo reclamara al Consistorio con carácter solidario con la asociación Taller de Música el pago de más de 400.000 euros en concepto de los seguros sociales de sus integrantes entre los años 2020 y 2024. Ahora, algunos de sus miembros se han asociado para realizar actuaciones puntuales para el Ayuntamiento.

La próxima actividad musical reivindicativa se llevará a cabo a finales de este mes o en los primeros días de octubre, según anunció el portavoz del movimiento ciudadano y antiguo director de la banda, Antonio Manzanera. También ha iniciado una campaña de recogida de firmas.

Temas

Lorca

Música