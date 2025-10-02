La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fachada principal del teatro Guerra. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Se cumple un año del cierre del teatro Guerra de Lorca

El PSOE critica el «abandono» y el equipo de Gobierno alerta de un problema estructural que ha cuadriplicado el presupuesto

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:13

El PSOE recordó este jueves que se cumple un año desde el cierre del teatro Guerra de Lorca por la necesidad de sustituir el sistema contra incendios debido a las fugas y las humedades generadas por la actual instalación. La concejala Ángeles Mazuecos criticó el «completo abandono» del edificio decimonónico, que está declarado Bien de Interés Cultural, por parte del equipo de Gobierno y criticó la prohibición de acceso a los funcionarios y al personal de mantenimiento.

Según la concejala, el cierre de forma indefinida del teatro supone un «incumplimiento flagrante de la Ley de Patrimonio» ya que el Ayuntamiento, como titular del edificio, es el responsable de su mantenimiento.

Recordó que, a instancias de su partido, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha requerido en varias ocasiones al Ayuntamiento a que adopte medidas urgentes para evitar que el inmueble siga degradándose. «Le han dado plazos para presentar alegaciones y medidas concretas, pero el PP no ha hecho nada» y «ni siquiera permiten a la oposición comprobar el estado real del inmueble», lamentó.

Subrayó que el Guerra es el principal referente cultural de Lorca y el teatro más antiguo de la Región y exigió al equipo de Gobierno que determine la inversión que es necesario realizar para las obras de rehabilitación y un «calendario claro de reapertura».

Fuentes municipales indicaron que después del cierre por los problemas del sistema contra incendios los técnicos han detectado otros daños, entre los que preocupaba especialmente la fractura de testigos que se habían situado para verificar la estabilidad estructural del edificio. El deterioro se extiende por cornisas, fachadas y bajantes.

Por ello, el proyecto se ha ampliado para incluir todas las reparaciones y eso ha cuadriplicado el presupuesto inicial, indicaron las mismas fuentes. El objetivo del equipo de Gobierno es conseguir la financiación necesaria cuanto antes para garantizar la seguridad del teatro, un proceso que ya está en marcha.

Añadieron que «lo que no vamos a hacer de ninguna manera es abrir unas instalaciones dañadas y que no cumplen la normativa vigente. La seguridad de los lorquinos y visitantes a espacios culturales y patrimoniales es una prioridad» para el Gobierno local.

