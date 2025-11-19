Una operación antidroga se salda en Lorca con cuatro detenidos en los barrios de San Diego y San Cristóbal Los agentes registraron dos viviendas e intervinieron diferentes cantidades de cocaína, marihuana, hachís y medicamentos, armas blancas y una escopeta

La Policía Nacional detuvo este miércoles en Lorca a cuatro personas por delitos de tráfico de drogas e infracción de la Ley de Extranjería en una operación desarrollada en los barrios de San Diego y San Cristóbal. Las investigaciones han permitido la entrada y registro de dos viviendas consideradas puntos negros muy activos de tráfico de todo tipo de sustancias estupefacientes, y se han intervenido diferentes cantidades de cocaína, marihuana, hachís, medicamentos, así como balanzas de precisión y útiles para el corte y distribución posterior de la droga.

En la operación han intervenido más de 60 agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a los grupos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Policía Científica y Brigada Local de Información de la Comisaría de Lorca, con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Unidad de Guías Caninos y unidad de medios aéreos con drones de vigilancia y sistemas anti-drones, provenientes de la Jefatura Superior de Policía en la Región de Murcia. Los efectivos se han desplegado en diferentes puntos estableciendo controles preventivos de seguridad ciudadana.

Además de las sustancias intervenidas, los agentes de la Policía Nacional han incautado todo tipo de armas blancas y armas prohibidas (machetes, puñales, bastones), una escopeta de perdigones con mira telescópica y un revólver simulado, junto con sprays de pimienta, elementos susceptibles de ser utilizados por los implicados en la vía pública. Entre los efectos intervenidos también había cerca de 3.000 euros en billetes.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, resaltó que la importancia de la operación, «que se suma a todas las actuaciones de carácter preventivo que realiza diariamente la Policía Nacional para lograr resultados como el de hoy».

Agradeció además la colaboración de la empresa suministradora de energía, que ha realizado al menos veinte actuaciones sobre viviendas con enganches ilegales y que estarían generando un importante riesgo de incendio en las zonas, con grave peligro para la vida e integridad de los vecinos.

Lucas envió «un mensaje de tranquilidad a los vecinos» porque la vigilancia es permanente y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «seguirán trabajando para combatir la criminalidad en el municipio».

