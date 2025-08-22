Cruce de acusaciones por el desbroce en las pedanías de Lorca Concejales de PP y PSOE en el Ayuntamiento defienden sus respectivas causas a raíz de quejas vecinales por la limpieza en carreteras

A mediados de esta semana, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, denunciaba «el abandono de las tareas de desbroce en el municipio en plena ola de incendios». Señalaba especialmente la necesidad de estas actuaciones en caminos y carreteras de las pedanías

Lo que el edil calificó como fruto de una «negligente gestión» por parte del actual equipo de Gobierno en materia de limpieza, fue también anunciado como «un riesgo real para los vecinos». «Los márgenes y carreteras del municipio están cubiertos de maleza, y así llevan desde hace meses», apuntó.

En sus declaraciones, puso como ejemplo la Diputación de Río, donde los vecinos habrían mostrado su preocupación por el estado de la zona. «Mientras media España arde, en la Región de Murcia las actuaciones de prevención contra incendios son escasas o nulas», subrayó. Asimismo, aseveró que «no nos valen excusas, porque ya se ha demostrado que, con voluntad política y una adecuada planificación, estos trabajos pueden llevarse a cabo».

Un día después de este anuncio, el concejal de Pedanías en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, mostró durante este viernes su rechazo a las críticas. En este sentido, ha hecho un balance de las actuaciones que actualmente se están llevando a cabo en el municipio en materia de desbroce, «con más de 800 kilómetros de carreteras y caminos trabajados gracias a una inversión económica municipal superior a los 100.000 euros», concretó.

El edil también informó de que la RMC-15, carretera que pasa por la Diputación de Río, no es municipal. «Si tan preocupados están, deberían haber avisado a la Demarcación de Carreteras para que inspeccionen las vías de servicio allí», aseveró, añadiendo que «también se debería haber hablado con la Confederación Hidrográfica del Segura para solicitar la limpieza y desbroce de los cauces del Guadalentín a su paso por la pedanía».

Meca aseguró que «este es un año histórico en materia de desbroce, pues las lluvias de la primavera han provocado una proliferación de matorral en las cunetas impresionantes». Al hilo, contó que «llevamos meses trabajando continuamente, y esperamos finalizar toda la cobertura durante el final de agosto».

El edil insistió en que «lo que hay que hacer es reconocer el ingente trabajo que se está haciendo, y atender ya no sólo al esfuerzo económico, sino a todos a aquellos operarios y trabajadores que se están esforzando para que todo salga adelante». También agradeció a los pedáneos, «que no dudan en ir acompañando, ayudando a dirigir las máquinas, detectando enclaves de riesgo en todos los caminos, recogiendo todas las peticiones vecinales y trasladándolas al Ayuntamiento».

En atención a las posibles lluvias que puedan llegar en los próximos meses, Meca apuntó que «los pequeños tramos de zonas urbanas que corresponden al Ayuntamiento están ya realizados, a falta de puntos muy concretos». Asimismo, confirmó que «en Lorca, se prestan servicios de manera constante gracias al equipo de Gobierno».

