Críticas en Lorca por el abandono del parque infantil de Las Terreras

Inma Ruiz Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:54 Comenta Compartir

El PSOE denunció el abandono del parque infantil de la pedanía lorquina de Las Terreras, que lleva cinco meses sin reparar, dijo el concejal, Juan Carlos Segura. Explicó que las instalaciones están inutilizadas desde el verano, el suelo de caucho está desprendido, los juegos precintados y los columpios retirados, a pesar de que el equipo de Gobierno se comprometió a que estaría arreglado en octubre.

Segura dijo que «la opción más sencilla ha sido desmantelar y precintar en lugar de actuar con la diligencia que merecen los vecinos» y criticó la «imagen de desidia absoluta» que ofrece la zona.

Fuentes municipales acusaron al PSOE de provocar su cierre durante su etapa en el gobierno al permitir la retirada del caucho del suelo sin ofrecer alternativa para garantizar la seguridad de los usuarios e ignorando las peticiones de los vecinos. Las mismas fuentes indicaron que las obras de reparación comenzarán esta semana con una inversión inicial de 6.000 euros