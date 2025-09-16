Crespones negros en el casco antiguo de Lorca para reclamar más aseos en la feria de día Los vecinos se quejan de la suciedad y el mal olor por los orines en fachadas, portales y entradas de garajes

Inma Ruiz Martes, 16 de septiembre 2025, 14:48 Comenta Compartir

Los vecinos del casco antiguo de Lorca han colocado crespones negros en los balcones y ventanas de sus viviendas para reclamar al Ayuntamiento más aseos químicos en la feria de día y evitar orines en fachadas, portales y entradas de garajes de los edificios.

Se quejan de la falta de respuesta a su petición de instalar más módulos sanitarios cuando faltan tres días para el inicio de las fiestas. Estos vecinos consideran insuficientes los que se colocan cada año en algunas calles y plazas donde hay mayor afluencia de gente y en los que es habitual ver largas colas.

El concejal de IU-Podemos-AV, Pedro Sosa, se hizo eco este martes de las quejas vecinales y aseguró que «no puede ser que otro año más nos desborden los orines de miles de personas en las fiestas» y que los aseos de los establecimientos hosteleros estén saturados por la falta de infraestructuras públicas. Apoyó la petición de los vecinos de que se instalen aseos portátiles suficientes en solares vacíos.

Multas para los infractores

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, hizo un «llamamiento a la tranquilidad» de los vecinos y confirmó que este año «se incrementará de manera sensible la disponibilidad de urinarios» en el casco antiguo y la presencia policial para sancionar a los infractores.

En la feria de la Virgen de las Huertas los agentes de la Policía Local impusieron 37 sanciones por orinar en la vía pública, según confirmó el concejal de Seguridad, Juan Miguel Bayonas. La cuantía de la multa para los infractores por incumplimiento de la ordenanza municipal de convivencia ciudadana es de hasta 750 euros.

Temas

Lorca