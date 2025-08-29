La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alumnos de la Escuela de Verano de Actividad Física y Ocio (EVAFO) de Lorca, este verano. Ayto. Lorca

Crece la demanda de actividades deportivas durante el verano en Lorca

La temporada estival cierra con balance positivo de participación ciudadana en los programas deportivos municipales

Gloria Piñero

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:33

La demanda de actividades dirigidas en Lorca, impartidas en el Complejo Deportivo Felipe VI, ha crecido con respecto al verano de 2024. Lo ha anunciado este viernes el concejal de Deportes en el Ayuntamiento, Juan Miguel Bayonas.

El edil ha concretado que el número de abonados a los programas municipales deportivos en oferta «ha oscilado entre 900 y 1.300 en los meses de julio y agosto». En este sentido, ha asegurado, «el verano ha sido intenso en la instalación debido al aumento en la demanda de actividades como el aquafitness». Por ello, se habría doblado la cantidad de clases ofertadas, así como reforzado el resto de actividades dirigidas respecto al año pasado. «El aumento de personas que realizan actividad física en esta instalación municipal significa mayor concienciación ciudadana sobre la necesidad de implementar hábitos saludables en el día a día», ha contado. El número de abonados en la instalación fue mayor en julio que en agosto.

Los más pequeños han sido quienes más han disfrutado del deporte en estos meses. En cuanto a la Escuela de Verano de Actividad Física y Ocio (EVAFO), participaron en ella un total de 130 menores, contando con la participación de 13 alumnos con necesidades especiales, quienes recibieron apoyo de la Asociación para la Atención de Personas con Trastornos Generalizados del Desarrollo (ASTRADE). «El grado de satisfacción de las familias ha sido del 81,3 %», ha concretado Bayonas.

Al hilo, el edil también ha repasado los datos de asistencia a las piscinas de verano, que cerrarán sus puertas el próximo domingo 31, y que han ayudado a combatir el calor a los vecinos de las pedanías de La Parroquia y Zarcilla de Ramos, con 1.830 y 2.743 usuarios, respectivamente. De entre ellos, 101 asistieron a cursos de natación de diferentes niveles y sesiones de aquafitness.

Respecto a otros eventos deportivos, como la carrera popular de Campillo, la sexta cita del Circuito Local de Carreras Populares de Lorca, participaron el pasado 10 de agosto un total de 230 personas. Desde el Ayuntamiento, ha concretado Bayonas, «también se ha colaborado con el IV Open Internacional Ciudad del Sol de Petanca, organizado por el Club Mil Estrellas». Además, han tenido lugar diferentes campeonatos de vóley playa celebrados en el Centro Internacional de Vóley Playa (CIVP).

