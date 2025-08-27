Convocatoria vecinal ante nueva planta de biogás en Lorca Los técnicos de la empresa explicarán el proyecto y aclararán dudas de los vecinos ante su posible construcción

La posibilidad de construcción de una nueva planta de biogás en Lorca vuelve a reunir a los vecinos de las pedanías implicadas. En concreto, desde la Asociación de Vecinos de Zúñiga y Torrealvilla han convocado un encuentro para el próximo viernes 29 de agosto en el local social de Zúñiga a las 20 horas.

Por iniciativa de la empresa que desea emprender su proyecto en el territorio, Biorig, una división de Solarig dedicada a los gases renovables, los técnicos explicarán el proyecto y aclararán posibles dudas de los vecinos.

Esta firma pretende construir una planta de biogás en la zona de Los Calderones, en la Diputación de Torrealvilla, por lo que se pide la asistencia de los residentes en estas dos pedanías, que serían las afectadas por proximidad. Según representantes de la asociación, «la invitación se hace extensible a los grupos políticos de la corporación municipal y al tejido asociativo para que asistan».

Durante este mes de agosto, vecinos de El Rincón de los Carranzas, en la pedanía de Zarcilla de Ramos, impusieron su voluntad de no seguir adelante con el mismo proyecto de energía renovable por parte de la empresa Lambert Energy. A pesar de haber organizado varias asambleas informativas, sus habitantes denunciaron «falta de transparencia» y exigieron la paralización de los trámites administrativos para la construcción de la planta de biometano.

Desde el Ayuntamiento de Lorca, el alcalde, Fulgencio Gil, ya aseguró que «no se autorizarán nuevas plantas de biogás en el municipio mientras haya conflictividad vecinal».

