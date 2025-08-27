La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Planta de biogás en la Diputación de Torrealvilla. Jaime Insa / AGM

Convocatoria vecinal ante nueva planta de biogás en Lorca

Los técnicos de la empresa explicarán el proyecto y aclararán dudas de los vecinos ante su posible construcción

Gloria Piñero

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:46

La posibilidad de construcción de una nueva planta de biogás en Lorca vuelve a reunir a los vecinos de las pedanías implicadas. En concreto, desde la Asociación de Vecinos de Zúñiga y Torrealvilla han convocado un encuentro para el próximo viernes 29 de agosto en el local social de Zúñiga a las 20 horas.

Por iniciativa de la empresa que desea emprender su proyecto en el territorio, Biorig, una división de Solarig dedicada a los gases renovables, los técnicos explicarán el proyecto y aclararán posibles dudas de los vecinos.

Esta firma pretende construir una planta de biogás en la zona de Los Calderones, en la Diputación de Torrealvilla, por lo que se pide la asistencia de los residentes en estas dos pedanías, que serían las afectadas por proximidad. Según representantes de la asociación, «la invitación se hace extensible a los grupos políticos de la corporación municipal y al tejido asociativo para que asistan».

Durante este mes de agosto, vecinos de El Rincón de los Carranzas, en la pedanía de Zarcilla de Ramos, impusieron su voluntad de no seguir adelante con el mismo proyecto de energía renovable por parte de la empresa Lambert Energy. A pesar de haber organizado varias asambleas informativas, sus habitantes denunciaron «falta de transparencia» y exigieron la paralización de los trámites administrativos para la construcción de la planta de biometano.

Desde el Ayuntamiento de Lorca, el alcalde, Fulgencio Gil, ya aseguró que «no se autorizarán nuevas plantas de biogás en el municipio mientras haya conflictividad vecinal».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  2. 2 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  3. 3 Viva Suecia homenajeará a la tierra que les ha permitido «cumplir su sueño» en el pregón de la Feria de Murcia
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  5. 5

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  7. 7 Una joven de Molina de Segura pide donativos para tratar sus tres enfermedades raras: «Mi vida se limita a sobrevivir al dolor»
  8. 8 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  9. 9

    Dos años y medio de cárcel por abusar de una niña de 12 años con la que compartía casa en la Región de Murcia
  10. 10

    Canadá descarta comprar 12 submarinos a Navantia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Convocatoria vecinal ante nueva planta de biogás en Lorca

Convocatoria vecinal ante nueva planta de biogás en Lorca