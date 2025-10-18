La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los premiados y miembros de la asociación de Amigos de la Cultura. G. J. M.

El consorcio del Campus Universitario y Santos Campoy reciben los Premios Elio

La Asociación de Amigos de la Cultura distingue cada año desde 1986 a personas y entidades por los valores que proyectan en la sociedad

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:52

La Asociación de Amigos de la Cultura entregó ayer los Premios Elio 2025 a Santos Campoy y al consorcio del Campus Universitario de Lorca. Estos galardones distinguen desde 1986 los méritos de personas y entidades que contribuyen al impulso cultural, académico y social de la ciudad.

Campoy, jefe de servicio de la Concejalía de Cultura hasta su reciente jubilación, fue reconocido por impulsar iniciativas culturales y por su contribución al enriquecimiento de la vida intelectual del municipio. El jurado destacó su trabajo «constante, discreto y eficaz», que lo convierte en un referente de entrega personal al servicio de la comunidad.

Los Amigos de la Cultura también premiaron al consorcio del campus por ser una «institución clave» para el desarrollo académico de la ciudad. Su labor ha permitido atraer titulaciones, profesorado y proyectos que sitúan al municipio en el mapa universitario, abriendo nuevas oportunidades de progreso y futuro.

En su larga trayectoria los Elio han distinguido a personalidades como el guitarrista Narciso Yepes, el pintor Manuel Muñoz Barberán, el médico Ramón Arcas Meca, los escritores José María Castillo Navarro y Pedro Guerrero, y el periodista Antonio Soriano.

