Conciliación familiar antes de la 'vuelta al cole' en Lorca La actividad se desarrollará del 1 al 5 de septiembre en horario de mañana y tarde para ayudar a las familias que lo soliciten

Gloria Piñero Lunes, 11 de agosto 2025, 12:54

Queda apenas un mes para la 'vuelta al cole', y es que desde el próximo 9 de septiembre se irán incorporando los distintos ciclos formativos a sus respectivas aulas para dar comienzo al curso escolar 2025-26. Pero son muchas las familias que, tras el fin de las vacaciones laborales, tienen que hacer malabares para poder conciliar.

Por ello, desde la Concejalía de la Mujer han anunciado este lunes el programa 'Conciliación Escolar Extraordinaria: Conciliamos la Vuelta al Cole', que consistirá en actividades de mañana y tarde entre los días 1 y 5 de septiembre en el Pabellón Deportivo Juan Zurano, en el recinto de los Institutos de Educación Secundaria Ros Giner e Ibáñez Martín.

La edil responsable, María de las Huertas García, ha concretado que el plazo de solicitudes ya está abierto, con un total de 120 plazas para niños y jóvenes de entre 3 y 16 años. «Cabe la posibilidad de ir solo por las mañanas, de 9 a 14 horas, por las tardes, de 16 a 19:30 horas, o durante todo el día», ha confirmado.

El proceso de admisión, que se mantendrá abierto hasta completar aforo, será por orden de llegada de las solicitudes a través de la Sede Electrónica o por Registro del Ayuntamiento de Lorca. En el caso de que los menores no queden admitidos o falte documentación, «se pondrán en contacto con las familias desde la Concejalía de la Mujer para aclarar los términos de la solicitud».

Entre las actividades a desarrollar durante esa semana, se encuentran «talleres de calado educativo y pedagógico basados en la naturaleza, así como manualidades sobre aspectos como la sostenibilidad. Siempre en un marco lúdico y priorizando la diversión en grupo», ha adelantado García.

Además, según la edil, la finalidad del programa es «dar un servicio de corresponsabilidad y de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, además de transmitir actitudes y valores coeducativos, de igualdad y eliminación de roles y estereotipos de género».

La iniciativa está financiada por el 'Plan Corresponsables' del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Erradicación de la Violencia contra las mujeres, en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.