Conceden ayudas para la excavación arqueológica en ocho solares del casco antiguo de Lorca

Un total de ocho proyectos recibirán ayudas dentro de la convocatoria regional de subvenciones para actuaciones arqueológicas y estudios geotécnicos en solares del casco antiguo de Lorca. Lo anunció este martes la concejala de Urbanismo, María Hernández, que estuvo acompañada por el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar, y la vicepresidenta de la Unión Comarcal de Empresarios de la Construcción (Ucecon), Alicia Lidón.

Detalló que en la Junta de Gobierno Local del pasado viernes se aprobó la concesión de 150.000 euros en ayudas y que su distribución «refleja una clara diversidad en la tipología de los beneficiarios, aunque todos con un objetivo común, devolver la utilidad a esos solares del casco histórico para que este vuelva a resurgir».

De los ocho proyectos subvencionados, cuatro corresponden a entidades mercantiles, tres a personas físicas y uno a la empresa pública municipal del suelo, Suvilor S. A. Añadió que «los solares en los que se actuará se localizan en calles de alto valor histórico y urbanístico para la ciudad, lo que asegura que las intervenciones tendrán un impacto positivo en áreas de especial relevancia patrimonial».

La edil celebró el éxito de la convocatoria ya que más de una veintena de titulares de solares situados en los ejes definidos en las calles Álamo, Cava y Selgas presentaron sus proyecto con un gasto subvencionable solicitado de cerca de 700.000 euros;

Aseguró que el alto número de solicitudes es «un reflejo indiscutible del interés de los propietarios por llevar a cabo nuevas rehabilitaciones y edificaciones de viviendas y de potenciar el desarrollo urbanístico en el casco antiguo del municipio». La comisión calificadora aplicó los siguientes criterios de prelación: ubicación prioritaria, proyecto de edificación y orden de solicitud debidamente cumplimentada y acompañada de todos los documentos exigidos.

Esta concesión «supone un nuevo avance» dentro del Plan Director, un proyecto de interés estratégico regional en el que están implicados la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, Ceclor y la Cámara de Comercio, y que contempla 13 acciones y 58 medidas para rehabilitar el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del casco antiguo de Lorca, con el objetivo de convertir la zona histórica en motor económico, potenciando el comercio, el turismo, la hostelería, además de fomentar su urbanización», afirmó la edil.

El presidente de Ceclor consideró que «se siguen cumpliendo hitos imprescindibles» para la reconstrucción y defendió que hay que facilitar la reconstrucción de los más de cien solares que permanecen vacíos. «El éxito de esta convocatoria nos obliga a trabajar en la siguiente, se hace imprescindible dotar económicamente una segunda línea, por lo que estamos trabajando con la Consejería de fomento para habilitarla lo antes posible».

También consideró necesario que la Comunidad Autónoma establezca líneas de ayudas para el mantenimiento de las fachadas y condeda subvenciones directas a los adquirentes de vivienda.

