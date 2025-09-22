La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La consejera de Política Social, Concepción Ruiz. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

La Comunidad reclama “transparencia” al Gobierno central para conocer el alcance en la Región de los fallos de las pulseras antimaltrato

“Es un error gravísimo”, dice la consejera de Política Social, que exige responsabilidades

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:29

El Gobierno regional va a exigir “información y transparencia” a la Delegación del Gobierno para conocer el alcance en la Región del fallo de las pulseras telemáticas antimaltrato, que afecta a “centenares de mujeres” en la Comunidad.

El Ejecutivo español “que presume de ser el más feminista de la historia, debe asumir responsabilidades”, dijo este lunes la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Concepción Ruiz, al ser preguntada por esta cuestión durante un acto en Lorca. Consideró que se trata de "un error gravísimo” que ha desprotegido a las mujeres al menos durante ocho meses.

Ruiz dijo que "no es esta la única brecha en la protección a las víctimas de la violencia de género por parte del Gobierno" y ha citado la ‘Ley del solo sí es sí’ con la rebaja de las condenas a los agresores.

La consejera no ha podido precisar las mujeres que tenían activo este dispositivo en la Región ni a cuántas alcanza el fallo, información que ha requerido a la Delegación del Gobierno en Murcia y al Ministerio del Interior .

