La concejala de Urbanismo y el presidente de Ceclor junto al solar entre las calles Zapatería y Rojo. AYTO.

La Comunidad lanza la segunda línea de ayudas por 170.000 euros para la excavación en solares del casco antiguo de Lorca

Otros 68.000 euros se destinarán a la puesta en valor de la muralla medieval en un solar abandonado entre las calles Zapatería y Rojo

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:40

Comenta

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Fomento e Infraestructuras, aprobó este jueves conceder una subvención directa de 238.000 euros al Ayuntamiento de Lorca para la activación de solares en el casco histórico, con el fin de reactivar y rehabilitar urbanísticamente dicha zona.

La aportación económica incluye la segunda línea de ayudas por valor de 170.000 euros para la realización de excavaciones arqueológicas y estudios geotécnicos en suelos vacantes, después del éxito de la primera convocatoria de ayudas, que ascendió a la cantidad de 150.000 euros, y que benefició a propietarios de ocho parcelas.

Se destinarán otros 68.000 euros a la puesta en marcha de una experiencia piloto de regeneración urbana y de puesta en valor de la muralla medieval en su cortina 22 y el torreón 19, próxima al conservatorio de música Narciso Yepes. Se actuará en solares ubicados entre las calles Zapatería y Rojo para que este espacio, ahora degradado, forme parte de los recorridos turísticos. El proyecto incluye también la construcción de un edificio público.

Esta subvención, según fuentes de la Comunidad Autónoma, continúa la línea de actuación del Plan Director de Recuperación del Conjunto Histórico de Lorca, mediante nuevas ayudas y proyectos complementarios. La Comunidad declaró en 2023 la recuperación del casco histórico de Lorca como proyecto estratégico regional.

La concejala de Urbanismo, María Hernández, agradeció al Gobierno «su aportación y compromiso, que se suma a la apuesta del equipo de Gobierno local por convertir la zona histórica en motor económico» de la ciudad.

El presidente de la patronal Ceclor, Juan Jódar, afirmó que el éxito de la primera línea de subvenciones, con más de una veintena de solicitantes, puso de manifiesto el interés de los propietarios en sumarse al proceso de recuperación y puesta en valor del recinto histórico. Añadió que las ayudas «no solo permitirán ampliar el parque de viviendas sino potenciar el comercio, el turismo y la hostelería».

