Panorámica del polígono industrial Saprelorca. LV

La Comunidad Autónoma invertirá 5,5 millones de euros en un tramo del colector sur de Lorca

Del paquete de 30 millones de euros de los fondos Feder para luchar contra riadas

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 14 de octubre 2025, 15:10

Comenta

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, agradeció este martes al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, «la acción decisiva que ha llevado a cabo con la reorientación de fondos públicos para luchar contra las riadas y los perjuicios que causan las inundaciones». Señaló que de los 30 millones de euros provenientes de los fondos europeos Feder, alrededor de 5,5 millones se destinarán a la ejecución del tramo alto (tramo final) del colector sur de saneamiento desde el polígono de Saprelorca.

El regidor precisó que son casi cuatro kilómetros de trazado, con 1.200 milímetros de sección, y que el colector «va a prestar un servicio fundamental» para la evacuación de las aguas pluviales del polígono, que afectaba periódicamente a la pedanías de Torrecilla, Campillo y Purias. Según el alcalde, el objetivo es agilizar lo máximo posible la licitación de las obras para que puedan comenzar a ejecutarse.

Gil manifestó «el contraste entre las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno del presidente López Miras y su manera de reaccionar con fondos públicos, con nuevas y muy importantes inversiones, frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha hecho una sola presa» ni otras infraestructuras hidráulicas desde la riada de 2012.

