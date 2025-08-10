La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Gatos callejeros, tumbados a la sombra en la ciudad de Lorca. Jaime Insa / AGM

Las colonias felinas llevan sin recibir pienso del Ayuntamiento de Lorca desde mayo

Los alimentadores denuncian que se ven obligados a realizar importantes desembolsos para la supervivencia de estos felinos

Gloria Piñero

LORCA.

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:24

Desde el pasado mes de mayo, los responsables de las once colonias felinas autorizadas en el municipio de Lorca están afrontando de su propio bolsillo ... el coste de la adquisición de pienso para abastecerlas. Algunos de ellos ya han tenido que desembolsar más de 200 euros para garantizar la supervivencia de los gatos comunitarios que viven en ellas.

