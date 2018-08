Los colegios se reparten 20.000 euros en obras de reparación antes del inicio del curso INMA RUIZ Lorca Miércoles, 15 agosto 2018, 11:52

Reparaciones de los sistemas de calefacción, de cubiertas, vallas, adecuación de aseos y mejoras en el acceso de los centros escolares son algunas de las obras que la Concejalía de Educación está costeando durante el periodo estival. Invertirá 20.000 euros en una veintena de actuaciones en once colegios públicos, según explicó el edil responsable, Francisco Montiel.

Se realizarán algunas mejoras solicitadas por los propios centros y se subsanarán daños que se producieron durante el año con el objetivo de que las obras estén ultimadas para el inicio del curso escolar, el próximo 10 de septiembre. La de mayor envergadura se lleva a cabo en el colegio San Fernando, donde se está procediendo a la reparación de la instalación de la calefacción, así como a la sustitución de los tramos deteriorados.

En este caso aún no se puede evaluar el coste de los trabajos porque se desconoce la longitud total de las tuberías que necesitan reparación. «Si las obras no terminan para el inicio del curso, no van a interferir para el desarrollo normal de las clases», matizó el concejal.

Protección del alumnado

En el colegio San José se va a modificar el acceso con la colocación de una valla para la protección del alumnado en el patio de juegos que da a la alameda de los Tristes, y se cambiará de ubicación, por motivos de seguridad, el frontal de puerta que separa el acceso desde el recinto general del colegio al patio de recreo infantil. También se cambiaron, por motivos de seguridad, los accesos a los colegios Pérez de Hita y Alfonso X.

Montiel precisó que a estas obras hay sumar las que la Concejalía desarrolló a lo largo del año para la mejora y el mantenimiento de las infraestructuras educativas, que en el curso pasado ascendieron a un total de 200.000 euros.