Rosa Medina y Andrés Terrones. Ayto.

Clases de español en Lorca para alumnos extranjeros de Secundaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:33

Alumnos extranjeros de los centros de Secundaria del municipio que no hablan español participarán en un curso de inmersión lingüística gracias al convenio firmado por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa) y el Ayuntamiento, que alcanza su quinta edición. «Es una demanda que crece cada año», dijo la concejala de Educación, Rosa Medina. Los alumnos adquieren fluidez, habilidades comunicativas, educativas y sociales, lo que favorece su integración con el resto de compañeros y el profesorado, pero también fuera del entorno educativo.

La edil explicó que se ofrece a estos alumnos un «apoyo extra, con contenidos basados en el uso de traducciones, imágenes, vídeos y actividades interactivas, además de una atención individualizada en el caso de que se encuentren en distintos niveles.

El presidente de la Fampa, Andrés Terrones, detalló que suelen ser entre 15 y 20 alumnos por instituto y la gran mayoría de ellos se van incorporando a los centros durante el curso y «tienen un desconocimiento total del idioma». El Ayuntamiento financia este programa con una subvención de 4.000 euros.

