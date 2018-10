Lorca activa el Plan Inunlor en fase de preemergencia ante la previsión de fuertes lluvias Reunión en el ayuntamiento de Lorca para coordinar el Plan Inunlor. / J. Insa / AGM 200 efectivos integran el dispositivo que se reúne a esta hora en el Ayuntamiento PILAR WALS Lorca Viernes, 19 octubre 2018, 13:16

Unos doscientos efectivos de Policía Local, Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil, así como de la empresa municipal de limpieza Limusa, retén del servicio eléctrico, Aguas de Lorca y las Concejalías de Bienestar Social y Obras integran el dispositivo del Plan Inunlor que activó este viernes por la mañana el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, en «fase de preemergencia para responder ante cualquier incidencia en caso de que se registren fuertes lluvias durante las próximas horas», señaló.

Los mandos de los efectivos que integran el disposivo de emergencia están reunidos a esta hora en el Ayuntamiento. «Se van a poner sobre la mesa las previsiones de evolución meteorológica más recientes, así como las informaciones que derivan de las mismas, para coordinar al máximo el trabajo del dispositivo municipal que se pondrá en marcha en caso de que se produzcan incidencias en algún enclave lorquino», explicó Gil Jódar.

El objetivo, señaló, es responder a cualquier eventualidad con la mayor celeridad y efectividad posible. Y ha hecho una serie de recomendaciones en caso de episodios de lluvias fuertes: Informarse de los partes meteorológicos y atender únicamente a la información que se facilitará a través de los medios oficiales, no haciendo caso de bulos lanzados de forma irresponsable a través de redes sociales o grupos de whatsapp; en caso de riada, localice los puntos más altos; establecerse en un lugar que no sea susceptible de riadas; aléjese de cauces de barrancos, torrentes y de sus puentes; no se desplace en automóvil si no es imprescindible; no estacione a la orilla de ríos o en cauces de barrancos, ramblas, torrentes y sus puentes ni cerca de ellos; nunca cruce por tramos que estén inundados, la fuerza del agua podría arrastrarle; circule por vías preferentes y modere su velocidad; y si se detine por escasa visibilidad no olvide señalizarlo.