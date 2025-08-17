Cine lorquino para la inclusión social Usuarios de ASOFEM participan en la grabación del cortometraje dirigido por el cineasta Bernardo Hernández 'El bitcoin de oro', de la productora BHC Creativa

Gloria Piñero Domingo, 17 de agosto 2025, 08:04

En Lorca se respira cine, y estos días, además, también inclusión, compañerismo y muchas, muchas sonrisas. El motivo: el rodaje de 'El bitcoin de oro' (2025), un cortometraje de la productora BHC Creativa con el que se busca eliminar las barreras que impiden el acceso, la participación y el aprendizaje de las personas que presentan necesidades especiales.

'El bitcoin de oro' es una comedia fresca y divertida que no se queda solo en el entretenimiento: su reparto está formado en su mayoría por usuarios de la Asociación de Salud Mental Lorca y Comarca (ASOFEM). Más de una decena de actores y actrices que, aunque novatos, se han metido en sus papeles con una profesionalidad que ha dejado a todo el equipo boquiabierto.

El cortometraje cuenta la historia de los propios usuarios de ASOFEM, quienes, en un intento por salvar a la asociación tras su quiebra, llegan a hacer lo inimaginable con tal de conseguir hacerse con un botín. Una historia de policías y ladrones que mantendrá en vilo a los espectadores hasta el último momento.

Talento lorquino

Detrás de la cámara, el director lorquino Bernardo Hernández, un veterano del mundo audiovisual con más de dos décadas de experiencia en directos para televisión, videoclips, publicidad y cortometrajes que han viajado por medio mundo. En 2024 dio el salto al largometraje con una cinta de terror basada en la novela 'The Book' del escritor Fran J. Marber, también guionista de este nuevo corto. La película ya tiene distribuidor internacional, '#ConUnPack', y apunta a cruzar muchas fronteras.

Bernardo y Fran forman un tándem de cine: juntos han rodado trece cortos, casi todos con escenarios lorquinos, logrando premios nacionales e internacionales, seis preselecciones a los Goya y el lujo de contar con intérpretes como Fernando Guillén Cuervo, Jordi Rebellón, Armando del Río o Ricard Sales. Entre guiones y rodajes, Fran J. Marber ha encontrado tiempo para publicar diez novelas de ficción histórica.

Veteranos frente a las cámaras

Como guinda del pastel, el cortometraje cuenta con la participación estelar de Santi Rodríguez, actor y showman muy querido por el público gracias a series como 7 Vidas, Gym Tony o Periodistas, y por sus inolvidables monólogos en 'El Club de la Comedia'. Santi no solo aportó talento y humor: también repartió cercanía y buen rollo entre actores y técnicos. También cuenta con la participación de Israel González, concursante de la tercera edición de 'Operación Triunfo', y quien ha prestado su imagen y voz para una sorpresa cargada de ritmo y alegría.

Tres días de cine y sonrisas

Para dar vida a la historia, el equipo se puso manos a la obra con ensayos, pruebas de vestuario y caracterización. El maquillaje, impecable, fue obra de Mari y Charo, del centro de formación en cosmética y peluquería La Egipcia.

Las cámaras rodaron en tres escenarios muy lorquinos: la Joyería Coronel, las oficinas de Limousine CC y las instalaciones de ASOFEM en 'Torre del Obispo', en Purias. Tres días intensos en julio que mezclaron concentración y trabajo con risas y complicidad. «Somos como una familia», resumía el equipo técnico, que incluyó cámara, técnicos de sonido, script y ayudantes de dirección.

Con la mirada en festivales

El corto se estrenará muy pronto, pero su viaje no acabará ahí. Ya se prepara su participación en un circuito de festivales, siguiendo la estela de otros éxitos del dúo Hernández-Marber. 'Una mirada limpia' (2025), protagonizado por Antonia San Juan, y que forma parte del programa Educación Inclusiva de la Dirección General de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia, acaba de recibir el Premio del Público en la sección infantil y juvenil del III Festival Internacional de Cine de Belalcázar. Y '¿Solo o con leche?' (2024), con la actriz lorquina Inma Guillén, ha sido seleccionado como mejor cortometraje en el Festival Internacional de Cortometrajes de Pineda del Mar.

Con 'El bitcoin de oro', Lorca demuestra otra vez que el cine no solo cuenta historias: también las crea, las une y las hace inclusivas. Porque cuando se juntan talento, ilusión y un buen grupo de personas dispuestas a compartir, el resultado solo puede ser de película.