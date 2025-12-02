La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes de la Mesa Local de Empleo, durante la reunión que mantuvieron ayer. Inma Ruiz

La cifra de desempleados alcanza mínimos históricos en Lorca, con 3.250 personas sin trabajo

El comportamiento del sector industrial y las obras en infraestructuras estarían detrás de los mejores datos en dos décadas

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 2 de diciembre 2025, 21:26

Comenta

La cifra de parados ha alcanzado en 2025 mínimos históricos en el municipio, con 3.250 personas desempleadas al cierre de noviembre. Es un dato ... que no se pudo incluir en la Mesa Local de Empleo, que este martes analizó los indicadores de los diez primeros meses del año, que son los mejores de las dos últimas décadas. La cifra de noviembre, que se conoció durante la reunión, aún mejora la estadística, con una reducción de los parados del 3,6% respecto a octubre. De ellos 2.095 corresponden al sector servicios, 305 a la agricultura, 286 a la industria, 232 a la construcción y 332 al colectivo sin empleo anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  2. 2 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  3. 3 El Gobierno de la Región de Murcia convoca 2.817 plazas de administrativo, docente y sanitario
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
  5. 5

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  6. 6 Un accidente en la autovía A-7 a su paso por Murcia provoca el cierre de un carril y 3 kilómetros de retenciones
  7. 7 ¿Una llamada divina?: un 'smartphone' en manos de un ángel culmina la restauración de la fachada de la Catedral de Murcia
  8. 8 Cuatro encapuchados encañonan con un arma a la dependienta de un supermercado de Beniel para robar
  9. 9 Cae un clan en Los Alcázares dedicado a la venta de droga
  10. 10

    La gripe se adelanta y llega con fuerza a la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La cifra de desempleados alcanza mínimos históricos en Lorca, con 3.250 personas sin trabajo

La cifra de desempleados alcanza mínimos históricos en Lorca, con 3.250 personas sin trabajo