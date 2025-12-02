La cifra de desempleados alcanza mínimos históricos en Lorca, con 3.250 personas sin trabajo

La cifra de parados ha alcanzado en 2025 mínimos históricos en el municipio, con 3.250 personas desempleadas al cierre de noviembre. Es un dato ... que no se pudo incluir en la Mesa Local de Empleo, que este martes analizó los indicadores de los diez primeros meses del año, que son los mejores de las dos últimas décadas. La cifra de noviembre, que se conoció durante la reunión, aún mejora la estadística, con una reducción de los parados del 3,6% respecto a octubre. De ellos 2.095 corresponden al sector servicios, 305 a la agricultura, 286 a la industria, 232 a la construcción y 332 al colectivo sin empleo anterior.

El alcalde, Fulgencio Gil, presidió la reunión de la Mesa en la que estuvieron representados la patronal Ceclor, la Cámara de Comercio, la Asociación de Jóvenes Empresarios Guadalentín Emprende, los sindicatos UGT y CC OO y los partidos políticos, en la que se analizaron los datos de enero a octubre.

Gil dijo que «estamos en continua creación de empleo, logrando su desestacionalización», destacó que el número total de ocupados supera los 41.000 y que la cifra de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en los diez primeros meses del año en 1.256 personas, un 3,13% más. Afirmó que el desempleo actual se puede calificar como «estructural».

El número de empleados supera los 41.000 y el de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 1.256 hasta octubre

Estos buenos datos se deben « al buen comportamiento de los distintos sectores creadores de puestos de trabajo y a las políticas de empleo activo», dijo Gil, que adelantó que el Ayuntamiento redoblará los esfuerzos para «poner en marcha estrategias adaptadas a las particularidades del entorno laboral local». Dentro de esas tácticas se enmarcan los proyectos de empleo y formación que son «fundamentales» para lograr la inserción de personas que han abandonado los estudios y que buscan ampliar su aprendizaje para conseguir trabajo.

Hizo referencia al «buen comportamiento» del sector industrial por la implantación de nuevas empresas y ampliación de otras ya existentes en el polígono Saprelorca También aludió a la reducción de la temporalidad en el sector agroalimentario por la tecnificación de los cultivos.

El concejal socialista José Ángel Ponce puso en valor la bonanza de los datos y resaltó que la «inyección histórica» de fondos del Gobierno central y de la UE están dinamizando el mercado laboral. Se refirió a la obra publica que financia con fondos estatales o europeos las obras municipales, y a otros grandes proyectos como la construcción de la plataforma del AVE y el Palacio de Justicia. Según Ponce, esta inversión, unida a las políticas públicas de empleo, «convierten a Lorca en motor generador de puestos de trabajo».

El presidente de Ceclor, Juan Jódar, también dijo que los datos son positivos aunque están amenazados por la «inestabilidad política que se vive a nivel nacional».