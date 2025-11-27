La CHS tendrá en cuenta las zonas de flujo preferente en las obras del AVE en Lorca El organismo de cuenca espera que Adif presente la modificación del proyecto para introducir posibles mejoras

Reunión del presidente y técnicos de la CHS con el alcalde, delegado del gobierno, concejales y vecinos afectados por las obras del AVE. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Inma Ruiz Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:05

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tendrá en cuenta los nuevos mapas de las zonas de flujo preferente en el proyecto de construcción de la plataforma del AVE a la altura de la pedanía de La Torrecilla, tal y como demandan los vecinos, debido a que las vías se construyen en esa zona de afección.

El presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea, recibió este martes a los representantes vecinales de Campillo y Torrecilla, al alcalde, Fulgencio Gil, y a concejales del PP y del PSOE. Fue un encuentro propiciado por el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, que también estuvo presente, para estudiar la posibilidad de introducir nuevos cambios en los pasos de agua proyectados para garantizar el libre discurrir del caudal en episodios de lluvias torrenciales.

El presidente de la asociación de vecinos de La Torrecilla, Cayetano Padilla, dijo a LA VERDAD que la CHS espera que ADIF presente la modificación del proyecto que incluye la supresión del paso elevado y medidas de drenaje adicionales, con marcos de 13 metros de ancho y 3,5 metros de altura.

Será entonces cuando la confederación podrá valorar si son suficientes estos cambios e introducir «ciertas mejoras», señaló Padilla. El representante vecinal se mostró satisfecho porque «se da un paso más, hemos desatascado el problema porque no nos escuchaban, no teníamos nada y ahora hemos avanzado».

El concejal de Agua, Ángel Meca, lamentó, sin embargo, tras la reunión que «no observamos la agilidad que exige la situación y que los vecinos se merecen». Confirmó que la CHS «se ratifica en sus cálculos, estudios y modelos».

Añadió que «ojalá pudiéramos constatar avances pero no ha sido el caso. Se nos ha ofrecido la información que ya sabíamos pero sin poner sobre la mesa las soluciones alternativas que el Ayuntamiento y los vecinos estamos solicitando».

Meca advirtió que «el Ayuntamiento permanecerá vigilante y fiscalizará todo el procedimiento para exigir que se de cumplida respuesta a los vecinos». Echó en falta la presencia de algún representante de Adif en la reunión.

El delegado del Gobierno destacó «la buena disposición» del organismo de cuenca y «su voluntad de dar respuesta a las inquietudes vecinales». Lamentó que el alcalde «esté anteponiendo sus intereses partidistas a los de los vecinos y que parezca más preocupado por el relato político que por atender sus demandas».

Lucas se comprometió a «seguir trabajando para coordinar a los diferentes agentes implicados para ofrecer la mejor solución posible desde el punto de vista técnico» y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Recordó que el proyecto que actualmente está sobre la mesa mejora el drenaje del agua y la movilidad en la zona y afirmó que «hay que seguir trabajando en esa dirección».