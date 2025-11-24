La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Embalse de Puentes. CHS

La CHS adjudica por 1,7 millones de euros las obras de mejora en el embalse de Puentes, en Lorca

Se rehabilitarán los órganos de desagüe de la presa y el plazo de ejecución será de un año

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:07

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha formalizado el contrato para ejecutar el proyecto de rehabilitación completa de los órganos de desagüe de la presa del embalse de Puentes, en Lorca. La inversión será de 1,7 millones de euros y el plazo de ejecución de un año.

La actuación comprende la adecuación del desagüe de medio fondo, el desagüe de fondo, el desagüe de fondo operativo y la toma destinada a los regantes. Además, se han previsto diversas actuaciones de mejora y seguridad como la instalación de un equipo de ventilación para evitar la acumulación de gases nocivos en las salas de maniobras de compuertas, estabilización de la plataforma de helicóptero, rehabilitación de las balsas de la toma de los regantes y la instalación de un punto de control de caudal entrante en el embalse.

Estas obras «son consecuencia del tiempo transcurrido desde la puesta en funcionamiento» de la infraestructura y se enmarcan en la estrategia nacional de seguridad en presas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), según informó la CHS.

Con el objetivo de mejorar la explotación de la presa, se proyectan también distintas actuaciones sobre elementos de la presa: el envío de la señal del aforador del canal a la caseta de válvulas, el desbroce y retirada de material en diversas zonas de la presa principal y los diques 1 y 2 y la reparación de los hitos de expropiación del embalse.

