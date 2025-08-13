Los centros de salud de La Viña y San Diego en Lorca suprimen temporalmente el horario de tardes El PSOE en el municipio ha denunciado que hasta septiembre no se atenderá a los usuarios durante las tardes

Gloria Piñero Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:07 Comenta Compartir

Los lorquinos adscritos a los centros de salud de La Viña y San Diego no podrán acudir a ellos en horario de tarde hasta septiembre. Lo ha denunciado el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce.

El edil ha mencionado el «colapso y deterioro progresivo» que sufre la Atención Primaria en el municipio, según él a consecuencia de «la falta de planificación y el abandono sanitario que impone el Gobierno Regional, que es el que tiene competencias exclusivas en la gestión de la sanidad».

Para Ponce, es especialmente preocupante «el cierre de tardes, hasta el mes de septiembre, de los centros de salud de La Viña y San Diego». Una medida «que afecta a las cerca de 50.000 cartillas que se atienden en estos centros de salud», ha concretado. La situación estaría generando «incertidumbre, malestar y desesperación« entre los vecinos del municipio.

Al hilo, el concejal ha añadido que «la espera para conseguir una cita con el médico de cabecera sigue disparada, y supera en muchos casos los quince días». En palabras de Ponce, «los médicos de familia en Lorca son los que más pacientes atienden de toda la Región de Murcia, obligados a ver al doble de pacientes en condiciones cada vez más precarias».

El cierre de estos dos centros en horario de tarde durante la época estival, «sobrecarga aún más al personal sanitario, que se ve obligado a trabajar en condiciones límites y con un volumen de pacientes insostenible«, ha advertido el edil. Es algo que «se repite año tras año, como si los ciudadanos dejaran de enfermar en verano o todos pudieran irse de vacaciones», ha aseverado.

Asimismo, Ponce ha señalado al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil (PP) por su «silencio cómplice» ante esta problemática. «El equipo de Gobierno está lejos de defender a sus vecinos», ha concluido.

Continúa el «déficit de facultativos» en España

Ante estas declaraciones, desde la Consejería de Sanidad se ha confirmado que «el Servicio Murciano de Salud ha organizado el calendario de verano, como todos los años, para continuar ofreciendo una buena cobertura sanitaria pese al déficit de facultativos en toda España».

Asimismo, han aclarado que «ningún centro de salud de la Región de Murcia cierra en verano, por lo que la asistencia sanitaria está plenamente garantizada. Los recursos se reorganizan y en determinados centros hay que ajustar horarios para poder garantizar el derecho al descanso de los profesionales». En este sentido, han añadido que «se está atendiendo al aumento de la demanda asistencial producida por los desplazamientos a zonas de costa o de interior».

En cuanto a las citas en Atención Primaria en la Región de Murcia, cerca del 73% tardarían entre 0 y 4 días en atenderse. «Solamente en 8 de los centros de salud los usuarios se ven obligados a desplazarse durante el periodo estival, 10 menos que el año pasado», han concluido.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Lorca, han insistido en que «en verano se realiza un especial refuerzo en aquellas zonas que ven incrementada su población, como sucede con Calnegre o Águilas». Además, han recordado que «el alcalde del municipio está en contacto habitual con el consejero de Salud para mejorar la asistencia sanitaria en toda la localidad».

Temas

Lorca