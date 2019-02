El centro de salud de San Diego no abrirá por las tardes hasta que haya pediatra El PSOE denuncia que la imposibilidad de encontrar especialista retrasa por tercer mes consecutivo la puesta en marcha del servicio I. R. Martes, 5 febrero 2019, 08:21

La reapertura del centro de salud de San Diego en horario de tarde sufre un nuevo retraso, el tercero en tres meses, según denunció ayer el Grupo Municipal Socialista. La concejal Marisol Sánchez aseguró que en las dos primeras ocasiones, el 10 de diciembre y el 7 de enero, la Consejería de Salud argumentó que estaban teniendo problemas para contratar a dos médicos de familia y esta vez es la falta de un pediatra lo que retrasa la reapertura en horario vespertino del centro de salud más saturado de la Región, con 30.000 cartillas y demoras de hasta 20 días en la obtención de citas para ser vistos por el médico de familia.

La gerente del Área III de Salud, Catalina Lorenzo, aseguró a 'La Verdad' que ya no hay ninguna fecha prevista porque está siendo muy difícil encontrar un pediatra que atienda ese servicio, y «mientras no aparezca no se podrá reabrir San Diego para no saturar a los dos médicos de familia» que ya hay precontratados. Matizó que «no es un problema de incumplimientos sino de imposibilidad»

La concejal socialista criticó también la paralización del proyecto de construcción del nuevo centro de salud de San Cristóbal, «imprescindible para descongestionar el atestado de San Diego». El solar donde iría ubicado, en las inmediaciones de la calle San Fernando, «ni siquiera ha sido cedido a la Comunidad Autónoma», aseguró, y pidió al alcalde, Fulgencio Gil, que cumpla su palabra y ponga en marcha cuanto antes el proyecto.