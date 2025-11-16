El centro cultural de Lorca gana luz natural con su reforma

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:45 Comenta Compartir

Las obras de rehabilitación del centro cultural Alcalde José María Campoy avanzan a buen ritmo, su finalización está prevista para febrero del próximo año y ya son muy apreciables los cambios en la fachada principal.

Se han abierto nuevos huecos para que entre más luz natural en todas las plantas, sobre todo en las dos superiores destinadas a oficinas de las concejalías de Cultura, Festejos y Participación Ciudadana.

El mural de azulejos de la fachada fue retirado y será seccionado para su distribución en distintos espacios del interior del edificio.

Temas

Lorca