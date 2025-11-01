La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una mujer con un ramo de flores junto a uno de los bloques de nichos en reconstrucción, ayer. G. J. MTNEZ. / AGM

El cementerio de San Clemente de Lorca estrena capillas adosadas y nichos reconstruidos

El principal camposanto de la ciudad está en pleno proceso de renovación, mientras sigue pendiente la restauración de los panteones históricos

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:55

El cementerio de San Clemente, construido en el año 1900, sigue en pleno proceso de renovación de las calles más antiguas, en las que los ... bloques de nichos construidos con yeso y ladrillo hueco presentan un avanzado estado de deterioro. El traslado de tumbas, de manera gratuita para las familias afectadas porque se hace por necesidad del camposanto, comenzó en 2016 y comprende un total de 2.000 nichos que están siendo demolidos y reconstruidos. El proyecto avanza a buen ritmo y, según cuenta a LA VERDAD el personal de administración del cementerio, estará concluido en el plazo de dos años.

