El cementerio de San Clemente de Lorca estrena capillas adosadas y nichos reconstruidos

El cementerio de San Clemente, construido en el año 1900, sigue en pleno proceso de renovación de las calles más antiguas, en las que los ... bloques de nichos construidos con yeso y ladrillo hueco presentan un avanzado estado de deterioro. El traslado de tumbas, de manera gratuita para las familias afectadas porque se hace por necesidad del camposanto, comenzó en 2016 y comprende un total de 2.000 nichos que están siendo demolidos y reconstruidos. El proyecto avanza a buen ritmo y, según cuenta a LA VERDAD el personal de administración del cementerio, estará concluido en el plazo de dos años.

Al mismo tiempo, se construyen nuevas capillas adosadas en la zona de ensanche de San Clemente, un nuevo concepto que permite aprovechar mejor el uso de los solares y abaratar el coste de estas edificaciones, que son de menor tamaño que las habituales, informaron las mismas fuentes. Hasta el momento se han levantado 40 de este tipo y hay otras ocho en marcha. «Están teniendo mucha aceptación, todos los días pregunta alguien» en la oficina del cementerio, señala el personal. El columbario también crece y a los 225 nichos para cenizas construidos en 2014, se suman ahora otros 110 que ya están preparados para atender la demanda de las personas que optan por la incineración.

El principal cementerio de la ciudad cuenta con más de 40.000 tumbas entre nichos y capillas familiares y ayer, víspera de la festividad de Todos los Santos, recibió la visita de miles de personas que depositaron flores en la tumba de sus seres queridos.

La restauración de los panteones históricos dañados por los terremotos, que se sitúan en la calle principal, ha quedado paralizada. La Comunidad Autónoma habilitó una partida de 200.000 euros para la rehabilitación de 11 de estas edificaciones, que datan de los primeros años del siglo XX, con el préstamo del Banco Europeo de Inversiones pero, aunque hubo varias solicitudes, solo dos presentaron la documentación necesaria, según informaron a LA VERDAD fuentes de la Consejería de Cultura. Los herederos de los panteones del vizconde de Huerta y de la familia Casalduero fueron los que se acogieron a estas ayudas y obtuvieron el pasado diciembre 40.000 euros para sufragar los costes de la reparación.

Debido a la gran afluencia de público, la Policía Local ha intensificado su presencia en los 15 camposantos de la ciudad y de las pedanías con más de 30 agentes, que se mantendrá hasta mañana. En San Clemente se han habilitado 4.000 plazas de aparcamiento y se ha reforzado la línea de transporte urbano, con un servicio cada 30 minutos.

Fiestas de Halloween

El Ayuntamiento ha incluido en la programación cultural fiestas de Halloween y hoy la compañía Teatro Guerra pondrá en escena en el Huerto Ruano el espectáculo familiar 'El palacio encantado y la bruja Serafina', que incluye un taller de manualidades. Además, hoy y mañana se representará en el castillo 'El extraño caso del mago Lope y el malvado señor Hyde'.