Ceclor y Cámara de Comercio rechazan la ampliación de las zonas de flujo preferente

La patronal Ceclor y la Cámara de Comercio han presentado alegaciones a la última actualización de las zonas de flujo preferente de la Confederación Hidrográfica ... del Segura (CHS), que incrementa el 50% de la superficie afectada, un total de 3.500 hectáreas de las pedanías de La Escucha, Purias, Torrecilla, Campillo, Cazalla, Río, Tercia y La Hoya. Lo dijo ayer el presidente de Ceclor, Juan Jódar, que reconoció que los polígonos industriales no están incluidos en los nuevos mapas de inundación, pero sí «muchas empresas agrícolas» que verán limitada su actividad económica «sin criterios técnicos, solo políticos». Aseguró que los empresarios «no podemos permitir nuevos ataques», ya que no podrán ampliar negocios ni construir en las parcelas adquiridas para sus empresas antes de la recalificación de los suelos.

Integrantes de Ceclor y Cámara de Comercio mantuvieron ayer un encuentro con el alcalde, Fulgencio Gil, que aseguró que las pérdidas en las propiedades marcadas alcanzarán los 200 millones de euros. Consideró los nuevos mapas de zonas inundables suponen una «vulneración de los derechos de los propietarios» y un «empobrecimiento» por la imposibilidad de activar su patrimonio. «Estamos ante un auténtico tsunami. Veremos una alteración sustancial del precio del suelo» y «no podemos permitir esta situación, nos parece ilegal y vamos a luchar hasta el final», para que queden en suspenso hasta que se construyan las obras hidráulicas, afirmó el regidor.

Hoy concluye el plazo de presentación de alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el alcalde estima que se presentarán centenares de ellas. El Ayuntamiento habilitó oficinas itinerantes en Cazalla, Campillo y Torrecilla ante las numerosas peticiones de información de posibles afectados.

Los damnificados por las riadas dicen que los nuevos mapas constatan la renuncia de la CHS a construir las presas

La Plataforma de Afectados por la Inundación de 2012 (Pailorca) consideró que la revisión de la cartografía de las zonas inundables y las zonas de flojo preferente evidencia la renuncia de la CHS a «ejecutar soluciones reales y estructurales para el control de las avenidas», como la construcción de las presas de laminación y diques de contención y el encauzamiento de ramblas.

Constatan una «clara estrategia de sustituir la necesaria inversión» en esas infraestructuras por «la imposición de restricciones de uso que limitan de forma severa el desarrollo urbanístico, agrícola y económico de la zona».

La plataforma denuncia además un «grave error técnico» en la cartografía presentada, que «infla artificialmente» la superficie afectada y confunde de forma deliberada la zona inundable con la de flujo preferente, aquella por donde circula preferentemente el grueso del caudal y con mayor velocidad.

Los vecinos exigen a la CHS una explicación ante la contradicción que suponer la prohibición de edificar en estas zonas, mientras se permite al ejecución de grandes infraestructuras como el AVE en áreas igualmente afectadas, sin garantías suficientes de drenaje ni protección frente a riadas.