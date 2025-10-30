La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alcalde, junto al presidente de Ceclor, miembros de la patronal, de la Cámara de Comercio y ediles. G. J. M. / AGM

Ceclor y Cámara de Comercio rechazan la ampliación de las zonas de flujo preferente

El Ayuntamiento estima que las pérdidas económicas en las 3.500 hectáreas afectadas alcanzarán los 200 millones de euros

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:10

Comenta

La patronal Ceclor y la Cámara de Comercio han presentado alegaciones a la última actualización de las zonas de flujo preferente de la Confederación Hidrográfica ... del Segura (CHS), que incrementa el 50% de la superficie afectada, un total de 3.500 hectáreas de las pedanías de La Escucha, Purias, Torrecilla, Campillo, Cazalla, Río, Tercia y La Hoya. Lo dijo ayer el presidente de Ceclor, Juan Jódar, que reconoció que los polígonos industriales no están incluidos en los nuevos mapas de inundación, pero sí «muchas empresas agrícolas» que verán limitada su actividad económica «sin criterios técnicos, solo políticos». Aseguró que los empresarios «no podemos permitir nuevos ataques», ya que no podrán ampliar negocios ni construir en las parcelas adquiridas para sus empresas antes de la recalificación de los suelos.

