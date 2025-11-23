Al castillo de Lorca por San Clemente Cientos de personas cumplen con la tradición de subir a la alcazaba para presenciar los actos de recreación histórica

Inma Ruiz Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:17 | Actualizado 13:27h. Comenta Compartir

El castillo de Lorca fue este domingo el principal protagonista en la festividad de San Clemente y cientos de lorquinos acudieron desde primera hora a la alcazaba para visitar el recinto fortificado y participar en los actos de recreación histórica.

Animados por el día soleado, familiares y amigos celebraron un día de convivencia en el principal monumento de la ciudad, del siglo XII, y en sus inmediaciones. El parque temático de inspiración medieval Lorca Taller del Tiempo abrió sus puertas para conmemorar el 781 aniversario de la reconquista de la ciudad. Los visitantes pudieron subir a la torre Alfonsina para contemplar desde una altura de 30 metros las mejores vistas de la ciudad y del Valle del Guadalentín, y asistir a las recreaciones históricas de lo que ocurrió el 23 de noviembre de 1244 en la alcazaba.

Los grupos de la Federación San Clemente escenificaron a mediodía ante la torre del Espolón la toma del castillo por las huestes cristianas sobre las kábilas musulmanas en la tradicional refriega.

A continuación, los actores de la compañía Teatro Guerra pusieron en escena en el patio de armas el acto de capitulación de los almohades lorquinos ante las huestes cristianas y la entrega de las llaves de la ciudad al infante Alfonso de Castilla, con texto de Joaquín Mateos. En el patio de armas se celebra también un torneo medieval.

Jornada medieval en el Castillo de Lorca, este domingo.

Durante la jornada juglares, malabaristas y bailarinas recorrieron el recinto fortificado para amenizar la visita de lorquinos y turistas. También se programó una degustación de arroz, con donaciones económicas a Cruz Roja por cada plato servido.

El acceso en vehículo particular a la alcazaba se restringió para priorizar el peatonal, pero para facilitar los desplazamientos se habilitaron los trenes turísticos que realizan el itinerario desde la explanada del antiguo convento de La Merced.

Por la mañana también permaneció abierta al público la iglesia de Santa María, sede del museo Ciudad de Frontera Cifufront. A las 18.30 horas, la iglesia acogerá un concierto dentro de la programación del festival de la música contemporánea judía Jewish Lorca con 'Ella con Ellos' por Mor Karbasi con Sergio de Lope & José Carra,