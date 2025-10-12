La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fachada de la casa del doctor Gimeno Baduell, en la calle Selgas. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Las casas históricas de Lorca salen a la venta

Algunas fueron habitadas por lorquinos ilustres, como la del doctor Francisco Gimeno Baduell, en la calle Selgas

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

La casa que habitó el ilustre médico Francisco Gimeno Baduell, en el número 13 de la calle Selgas, está a la venta por 320.000 ... euros, según figura en un conocido portal inmobiliario, que muestra un amplio catálogo de fotografías de la vivienda construida en el siglo XVIII. Una placa de mármol en la fachada en su memoria, que data de 1962, resalta la importancia del que fue su morador. La vivienda se sitúa junto al edificio de viviendas para jóvenes que construye el Ayuntamiento y frente al nuevo Palacio de Justicia y destaca por su arquitectura señorial. Tiene mil metros cuadrados de superficie, cuenta con semisótano y tres plantas y está coronada por un torreón. Es precisa su reforma integral después de estar cerrada a cal y canto durante décadas y de haber sufrido importantes daños estructurales tras los terremotos de 2011. Está catalogada con grado de protección 2 en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico Artístico de Lorca (Peprich) y conserva como elementos más singulares el portón de cantería, el artesonado de madera tallada y una gran librería en el despacho ubicado en la planta baja, la escalera central, cerámicas pintadas a mano y suelos de baldosas hidráulicas.

