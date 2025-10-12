Las casas históricas de Lorca salen a la venta

La casa que habitó el ilustre médico Francisco Gimeno Baduell, en el número 13 de la calle Selgas, está a la venta por 320.000 ... euros, según figura en un conocido portal inmobiliario, que muestra un amplio catálogo de fotografías de la vivienda construida en el siglo XVIII. Una placa de mármol en la fachada en su memoria, que data de 1962, resalta la importancia del que fue su morador. La vivienda se sitúa junto al edificio de viviendas para jóvenes que construye el Ayuntamiento y frente al nuevo Palacio de Justicia y destaca por su arquitectura señorial. Tiene mil metros cuadrados de superficie, cuenta con semisótano y tres plantas y está coronada por un torreón. Es precisa su reforma integral después de estar cerrada a cal y canto durante décadas y de haber sufrido importantes daños estructurales tras los terremotos de 2011. Está catalogada con grado de protección 2 en el Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico Artístico de Lorca (Peprich) y conserva como elementos más singulares el portón de cantería, el artesonado de madera tallada y una gran librería en el despacho ubicado en la planta baja, la escalera central, cerámicas pintadas a mano y suelos de baldosas hidráulicas.

La gestora inmobiliaria Conchi García, dijo en declaraciones a LA VERDAD que desde que la casa se puso a la venta en abril ha despertado el interés de algunos inversores para construir un hotel o apartamentos turísticos, porque una vivienda de este tipo «no es para una familia de hoy en día». Asegura que el precio establecido por los propietarios «no es caro para la casa que es», pero el gasto que es necesario realizar para la rehabilitación del inmueble es «importante» y eso está frenando la venta.

La Casa Gimeno Baduell no es la única y otra vivienda singular en venta y con grado de protección tres en el Peprich es la conocida como Casa del Reloj, porque cuenta con un reloj de sol en la fachada, junto al balcón de la segunda planta. Fue construida en el siglo XIX, está situada entre las calles Fernando el Santo y Padre García, y es de tres propietarios, uno de ellos la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), con el 49% del suelo. La dueña de la primera planta y parte de la planta baja decidió poner este verano el cartel de 'se vende' en el mirador principal y reconoce que «me han llamado alguna vez pero tira para atrás que una parte sea de la Sareb». La vivienda necesita una rehabilitación integral y algunas de sus estancias están derruidas debido a los terremotos de 2011.

«Cada casa es una historia y hay bastantes a la venta» en el casco antiguo, asegura a LA VERDAD otro agente inmobiliario, que prefiere no revelar su identidad. Darles salida es más complicado que a los solares por los inconvenientes que supone rehabilitar y mantener las fachadas y otros elementos protegidos del interior en las que están catalogadas. En muchos casos sus propietarios quieren vender pero «a precios desorbitados que no se ajustan a la realidad del mercado». Una de las que figura en los portales inmobiliarios al precio de 117.800 euros es el inmueble situado frente a la glorieta de San Vicente y entre las calles Corredera, Joaquín Espín y Núñez de Arce. Pertenece a la Sareb y «está prácticamente en ruina» porque presenta graves daños estructurales. Cuenta con 535 metros cuadrados distribuidos en bajo y dos plantas y también está protegida con grado tres en el Peprich, lo que obliga a conservar la fachada.

El desbloqueo de las viviendas abandonadas durante años y en estado de ruina en la zona antigua de la ciudad es el siguiente paso en el proceso emprendido por el Ayuntamiento para favorecer su regeneración, según confirmó a LA VERDAD la concejala de Urbanismo, María Hernández. Se aplicará la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (Loturm) de 2015 que posibilita la venta forzosa de inmuebles y solares en los que los propietarios hayan incumplido su deber de conservar, rehabilitar y edificar en un plazo de diez años desde la entrada en vigor del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico Artístico de Lorca (Pepri), un periodo que está vencido. Este proceso se inició en 2023 y afecta ya a 40 solares en desuso en los ejes comprendidos en las calles Álamo, Cava, Selgas y Santo Domingo y adyacentes. En breve le tocará el turno a otros siete solares de la calle Lope Gisbert y Nogalte, cuyos propietarios recibirán una notificación para que emprendan la edificación presentado un proyecto básico en un plazo de tres meses.

Detalló que su departamento trabaja ya en la revisión de los expedientes de las viviendas que tienen la declaración de ruina para ordenar la rehabilitación a sus propietarios. En caso contrario, se establecerán las medidas tendentes a la expropiación, venta, ejecución subsidiaria o ejecución forzosa.«El proceso ya es imparable», confirmó la concejala. También destacó que en noviembre finalizará la elaboración de la cartografía digital necesaria para completar la tramitación urbanística de la revisión del Peprich, que permita disponer de una herramienta urbanística actualizada y adaptada a la realidad del casco histórico.