Antiguo campo de maniobras militares de Carraclaca, ahora abandonado. JAIME INSA / AGM

El campo de maniobras de Carraclaca en Lorca despierta el interés de los inversores de la industria de defensa

El Ayuntamiento trabaja en el desarrollo de su ambicioso plan ÉLITE para convertir el municipio en un referente nacional del sector de la logística y la seguridad

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:47

El Ayuntamiento de Lorca trabaja en el desarrollo de la Estrategia Lorquina de Industrialización y Transformación Económica (ÉLITE) 2025-2035, un ambicioso plan elaborado por la Concejalía de Desarrollo Industrial y presentado el pasado mes de mayo, que busca convertir al municipio en un referente nacional en materia de industria, defensa, seguridad y logística y acentuar su perfil industrial y empresarial.

Tiene puestas sus expectativas en el suelo industrial de 200.000 metros cuadrados de superficie donde se creó hace dos décadas, sin éxito, la Ciudad del Automóvil y el antiguo campo de maniobras de Carraclaca, ahora abandonado, que dispone de 70 hectáreas de terreno. Este último espacio «está despertando» el interés de posibles inversores porque ya se ha utilizado para maniobras militares y es «geográficamente ideal para pruebas con drones y vehículos», dijo el concejal de Desarrollos Industriales, José Martínez. El edil confió en que «ese interés se materialice en inversiones concretas» en 2026, aunque reconoció que «no será fácil porque muchos territorios compiten» para lograr atraer inversiones de la industria de la defensa y la seguridad.

Recordó que el Instituto de Fomento de la Región de Murcia se comprometió a que las inversiones dentro del programa Caetra, impulsado por el Gobierno regional, que estuvieran relacionadas con el Ejército de Tierra se iban a derivar a Lorca, «si se daban las condiciones para ello».

