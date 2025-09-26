Las cámaras de videovigilancia ayudan a identificar al autor de un robo en Lorca El ladrón le quitó el bolso a una mujer mediante el sistema del tirón en la pasarela Alcalde Miguel Navarro

La policía ha detenido a un joven como presunto autor del robo de un bolso mediante el sistema del tirón. Los hechos ocurrieron en la pasarela Alcalde Miguel Navarro y las cámaras de videovigilancia instaladas de forma estratégica en el puente fueron cruciales para identificar al ladrón, según confirmó el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas.

Destacó la colaboración de los agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional para la «resolución rápida y eficaz del suceso» ya que «tenían constancia de otros hechos» delictivos relacionados con el presunto autor del robo en esta zona de la ciudad.

Añadió que el Ayuntamiento se va a personar como acusación en el juicio que se celebre contra el detenido, de origen magrebí, para solicitar su expulsión del país.

