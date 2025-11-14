La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde y otras autoridades junto a miembros de las asociaciones +Brócoli y Alcachofa de España en la presentación del anuncio publicitario en los cines Almenara. AYTO.

El brócoli y la alcachofa, protagonistas de un anuncio publicitario estrenado en Lorca para fomentar el consumo

Se proyectará en más de 600 de cine de todo el país

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:06

Comenta

El brócoli y la alcachofa son los protagonistas del anuncio publicitario 'Crisis de identidad vegetal', que se ha proyectado por primera vez en los cines Almenara de Lorca y se exhibirá en los próximos días en más de 600 salas de todo el país.

La propuesta publicitaria lleva al brócoli y la alcachofa a la consulta del psicólogo. El primero muestra su frustración por ser siempre una guarnición, con un papel segundón en los platos, y la alcachofa quiere quitarse la etiqueta de ser difícil de pelar y de cocinar.

El alcalde, Fulgencio Gil, presente en el pre-estreno junto al director general de Producción Agrícola, Juan Pedro Vera, destacó que el campo lorquino, es una de las grandes zonas de producción de brócoli y alcachofa de Europa y mostró su apoyo a esta iniciativa que «comparte el objetivo común de promocionar e incentivar el consumo de estos alimentos».

En el proyecto co-financiado por la Unión Europea, están integrados las asociaciones +Brócoli y Alcachofa de España, junto con la AOPn Fraises Framboises de France y el objetivo es lograr que los europeos aumenten su consumo de estos alimentos con múltiples beneficios saludables, hasta los 400 gramos al día a que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  2. 2 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  3. 3 Liberan a ocho mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas en Alcantarilla
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 13 de noviembre de 2025
  5. 5 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  6. 6 Tres municipios de la Región de Murcia resultan premiados con la Lotería Nacional
  7. 7

    La Comunidad lanzará nuevas ayudas al alquiler joven tras denegar todas las solicitudes pendientes por «falta de fondos»
  8. 8 Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido
  9. 9 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  10. 10 Moreno da luz verde y la venta del Efesé queda a expensas de que Arribas ingrese 1,1 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El brócoli y la alcachofa, protagonistas de un anuncio publicitario estrenado en Lorca para fomentar el consumo

El brócoli y la alcachofa, protagonistas de un anuncio publicitario estrenado en Lorca para fomentar el consumo