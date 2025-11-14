El brócoli y la alcachofa, protagonistas de un anuncio publicitario estrenado en Lorca para fomentar el consumo Se proyectará en más de 600 de cine de todo el país

El alcalde y otras autoridades junto a miembros de las asociaciones +Brócoli y Alcachofa de España en la presentación del anuncio publicitario en los cines Almenara.

Inma Ruiz Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:06

El brócoli y la alcachofa son los protagonistas del anuncio publicitario 'Crisis de identidad vegetal', que se ha proyectado por primera vez en los cines Almenara de Lorca y se exhibirá en los próximos días en más de 600 salas de todo el país.

La propuesta publicitaria lleva al brócoli y la alcachofa a la consulta del psicólogo. El primero muestra su frustración por ser siempre una guarnición, con un papel segundón en los platos, y la alcachofa quiere quitarse la etiqueta de ser difícil de pelar y de cocinar.

El alcalde, Fulgencio Gil, presente en el pre-estreno junto al director general de Producción Agrícola, Juan Pedro Vera, destacó que el campo lorquino, es una de las grandes zonas de producción de brócoli y alcachofa de Europa y mostró su apoyo a esta iniciativa que «comparte el objetivo común de promocionar e incentivar el consumo de estos alimentos».

En el proyecto co-financiado por la Unión Europea, están integrados las asociaciones +Brócoli y Alcachofa de España, junto con la AOPn Fraises Framboises de France y el objetivo es lograr que los europeos aumenten su consumo de estos alimentos con múltiples beneficios saludables, hasta los 400 gramos al día a que recomienda la Organización Mundial de la Salud.

