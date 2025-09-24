La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sosa y Álvarez Castellanos observan el cauce contaminado del río Velez. IU

Batería de propuestas de IU para frenar la contaminación del río Vélez a su paso por Lorca

Recurrirá al Pleno del Ayuntamiento, a la Asamblea Regional y al Congreso para que cesen los vertidos de aguas residuales

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:36

IU exigirá «acciones inmediatas» en todas las administraciones ante el «desastre ecológico y sanitario» por la contaminación del río Vélez a su paso por Lorca y el pantano de Puentes debido a los vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes del municipio almeriense de Vélez Rubio, que se vienen produciendo desde la rotura de la depuradora en el año 2012.

El diputado regional José Luis Álvarez Castellanos aseguró que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado imponer una sanción de 841.000 euros al Ayuntamiento de Vélez Rubio por una infracción administrativa muy grave, consistente en el vertido continuado de las aguas residuales urbanas sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura. La infracción ha quedado constatada mediante 22 actas y varias tomas de muestras entre los años 2017 y 2024, según confirmó.

Según Álvarez Castellanos, este procedimiento sancionador es «necesario y oportuno» pero no resuelve el problema principal porque siguen realizándose los vertidos. Por ello, solicitará en el Pleno de la Asamblea regional que la Comunidad Autónoma inste a la Junta de Andalucía a que dejen de producirse.

Además, los diputados de IU en el Congreso preguntarán al Ministerio qué medidas va a adoptar para evitar que se sigan realizando vertidos de aguas residuales al dominio público hidráulico y si se van a acometer inversiones en obras de urgencia. También plantearán por qué no se ha actuado antes si los vertidos comenzaron en 2012 y el Ministerio tiene constancia de ellos desde 2017.

El concejal de IU-Podemos-AV en el Ayuntamiento de Lorca presentará una moción en el Pleno del lunes para exigir al Consistorio de Vélez Rubio y a la Junta de Andalucía que construyan «de inmediato» una depuradora, que se paralice el vertido a la rambla de Chirivel y al río Vélez y que ambas administraciones asuman la necesaria descontaminación de los cauces dañados.

