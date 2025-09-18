La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio en estado de ruina entre las calles Pío XII, Fernando el Santo y Zorrilla. Gonzalo J. Martínez / AGM

Balcones y cornisas del casco histórico de Lorca se someten a un chequeo por la feria

En el último año, el Ayuntamiento ha dictado un centenar de órdenes de ejecución por el mal estado de fachadas y solares abandonados

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:33

Cornisas, balcones y tejados de viviendas deshabitadas y andamios de fachadas apeadas del casco antiguo están siendo sometidos en los días previos a las ... fiestas a una revisión exhaustiva por parte de técnicos de la Concejalía de Urbanismo en colaboración con el servicio municipal de Emergencias, bomberos y Policía Local. El objetivo es evitar la caída de cascotes, tejas o cristales durante la celebración de la feria de día en esta zona de la ciudad donde se concentrarán miles de personas. Las inspecciones exteriores se realizan con la ayuda de plataformas elevadoras y camiones pluma para asegurarse del buen estado, según explicó el concejal de Emergencias, José Martínez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  3. 3 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5

    García de la Vega, una guerra que aún no está perdida para el Real Murcia
  6. 6 Más de 15 kilómetros de retenciones en las autovías A-30 y A-7 en la Región de Murcia
  7. 7 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  8. 8 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  9. 9

    Educación reabrirá el colegio de El Bohío en Cartagena tras el análisis negativo de amianto
  10. 10

    UGT alerta de un plan para destinar el Rosell de Cartagena a pacientes paliativos y geriátricos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Balcones y cornisas del casco histórico de Lorca se someten a un chequeo por la feria

Balcones y cornisas del casco histórico de Lorca se someten a un chequeo por la feria