Balcones y cornisas del casco histórico de Lorca se someten a un chequeo por la feria

Cornisas, balcones y tejados de viviendas deshabitadas y andamios de fachadas apeadas del casco antiguo están siendo sometidos en los días previos a las ... fiestas a una revisión exhaustiva por parte de técnicos de la Concejalía de Urbanismo en colaboración con el servicio municipal de Emergencias, bomberos y Policía Local. El objetivo es evitar la caída de cascotes, tejas o cristales durante la celebración de la feria de día en esta zona de la ciudad donde se concentrarán miles de personas. Las inspecciones exteriores se realizan con la ayuda de plataformas elevadoras y camiones pluma para asegurarse del buen estado, según explicó el concejal de Emergencias, José Martínez.

La edil de Urbanismo, María Hernández, subrayó que esta inspección se realiza de forma periódica durante todo el año, pero «con especial interés» cuando se celebran acontecimientos multitudinarios en el casco viejo como la feria y Semana Santa. Las revisiones se realizarán en las calles Selgas, Santa Victoria, Álamo, Pío XII y Corredera y en las plazas de España, Arcoiris y Calderón. Informó de que este año su departamento ha dictado ya 105 órdenes de ejecución a los propietarios por el mal estado de viviendas y solares en desuso.

En coincidencia con esta intervención, el PSOE alertó del estado del abandono de un edificio deshabitado situado entre las calles Zorrilla, Pío XII y Fernando el Santo, que «pone en grave riesgo la seguridad de vecinos y viandantes» y cuya situación «se ha agravado tras el colapso de parte del tejado» en los últimos episodios de lluvias. El concejal José Luis Ruiz señaló que el inmueble es un Bien de Interés Cultural que fue declarado en ruina hace años y exigió al equipo de gobierno una intervención urgente.

Fuentes del ejecutivo local recordaron que Ruiz fue concejal de Urbanismo en el último mandato y «no se interesó en ningún momento por el estado de los inmuebles que ahora repentinamente tanto le preocupan». Añadieron que no se ha producido un empeoramiento significativo de la situación del inmueble porque los técnicos municipales realizan un seguimiento periódico para comprobar si hay nuevos daños. El Ayuntamiento ha mantenido reuniones con los propietarios para «desbloquear por fin la situación de este inmueble» que, según confirmaron, está a la venta.