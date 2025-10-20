Azules y blancos de Lorca comienzan los ensayos con sus tronos para la Procesión Magna Participarán cerca de 400 portapasos de ambas cofradías, que también fletarán autobuses para cofrades y simpatizantes

Santísimo Cristo del Rescate, del Paso Blanco, en la procesión del Jueves Santo, precedido por La Legion. | Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, del Paso Azul, en la procesión del Jueves Santo.

Inma Ruiz Lunes, 20 de octubre 2025, 20:47

Blancos y azules se preparan para la Procesión Magna de la Diócesis de Cartagena, que se celebrará en Murcia el 15 de noviembre y en la que participarán los tronos del Santísimo Cristo del Rescate y de la Coronación de Espinas, portados por cerca de 400 cofrades.

El presidente del Paso Blanco, Ramón Mateos, explicó a LA VERDAD que durante el recorrido harán tres relevos, con más de 80 costaleros en cada uno de ellos. Ya han comenzado los ensayos por las calles de Lorca para que todo salga perfecto. La imagen del Cristo del Rescate será trasladada a las 10 de la mañana desde la parroquia de San Antolín hasta la Catedral, donde comenzará la procesión que recorrerá las calles de Murcia a partir de las 17 horas.

En la comitiva del Paso Blanco participarán los estandartes del Rosario, el de la Virgen de la Amargura y el del Cristo del Rescate. Mateos informó de que en los días previos a la procesión se podrá venerar la talla del Rescate en San Antolín y el día 12 se inaugurará una exposición extraordinaria de bordados religiosos en la ermita del Pilar, sede del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia.

También han comenzado los ensayos los 200 portapasos que llevarán el trono del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, del Paso Azul. El traslado desde la iglesia del Carmen, que albergará la imagen en los días previos, hasta la Catedral comenzará a las 11 horas. Durante el trayecto de la Procesión Magna realizarán dos relevos, dijo LA VERDAD el presidente de la Hermandad de Labradores, Miguel Ángel Peña. Acompañarán a la imagen los estandartes Guion, Ángel Velado y el de la Coronación de Espinas. El Paso Azul ha organizado una conferencia que impartirá el archivero Eduardo Sánchez Abadie el día 13, una exposición extraordinaria y el hermanamiento con la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, conocida como los coloraos.

Blancos y azules comparten la ilusión por participar en una procesión histórica. Fletarán autobuses para cofrades y simpatizantes al precio de 15 euros el billete. En el caso del Paso Blanco saldrán desde el conjunto monumental de Santo Domingo a las 8, 11 y 14.30 horas, con regreso a Lorca a las 23.45 horas. En el Paso Azul las salidas serán a las 9 y a las 14.30 horas y el regreso a las 23 horas.