El Ayuntamiento exige rapidez para retirar el amianto de los colegios La concejal de Educación, Antonia Pérez, reclama «celeridad» a la nueva titular de Educación de la Comunidad para ejecutar todas las obras necesarias de retirada del amianto de los centros educativos de la Región antes del año 2028, que es el plazo que marca la Unión Europea CARMEN M. HERNÁNDEZ Lorca Domingo, 18 agosto 2019, 10:33

El Consistorio pide a la Consejería de Educación «rapidez» en la elaboración de un plan para retirar el amianto existente de los centros educativos del municipio. La concejal de Educación, Antonia Pérez, reclama «celeridad» a la nueva titular de Educación de la Comunidad, María Esperanza Moreno, para ejecutar todas las obras necesarias de retirada del amianto de los centros educativos de la Región antes del año 2028, que es el plazo que marca la Unión Europea (UE). «El plan se presentó hace unos días y estamos a la espera de poder conocerlo lo antes posible», afirma.

El proyecto de la Consejería eliminará el amianto en 178 centros educativos de la Región. La propia concejal remarcó que este material era utilizado cuando estaba permitido y no se sabía su efecto sobre la salud. Aunque no quiso alarmar a los ciudadanos y destacó que «sabemos que, no habiendo manipulación de este material, no hay peligro alguno para nuestra salud».

Tejados y bajantes de agua

Desde el Consistorio aseguran que en los colegios del término lorquino hay actualmente unos 6.000 metros cuadrados de fibrocemento en sus cubiertas o en algún otro elemento, como en los canales de recogida de aguas y bajantes exteriores, sobre todo en construcciones anteriores a los años 80. Por ello, pide eliminar de estas superficies el fibrocemento que contiene las partículas de amianto. Una labor que requiere un protocolo de seguridad llevado a cabo por profesionales cualificados y que todo el material sea depositado en vertederos autorizados. Además, desde Concejalía afirman que no se trata solo de una acción de retirada, sino que hay que reponer las cubiertas afectadas con otros materiales que no den problemas en el futuro.

El Ayuntamiento asegura que este será uno de los temas que se tratarán en la reunión con la consejera de Educación. Tan solo están a la espera de una fecha para la reunión, pues ya fue solicitado este encuentro de trabajo.