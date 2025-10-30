Ayuda para renovar viviendas en los barrios altos de Lorca

Beneficiará a áreas abandonadas, obsoletas o en declive en las que exista chabolismo o infravivienda

Unos niños caminan por una calle con infraviviendas del barrio de San Pedro, en una imagen de archivo.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Fomento e Infraestructuras, ha aprobado la concesión directa de una ayuda de 990.886 euros al Ayuntamiento de Lorca para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación, nueva edificación y regeneración urbana en los barrios altos de la ciudad: Santa María, San Pedro y San Juan. Este apoyo económico beneficiará a áreas abandonadas, obsoletas o en declive en las que exista chabolismo o infravivienda.

Gracias a esta ayuda, enmarcada en las políticas de hogar del Ejecutivo regional, se van a rehabilitar 12 viviendas municipales; otras siete se van a reedificar (cuatro municipales y tres privadas); se demolerán cuatro viviendas municipales y se van a regenerar dos espacios públicos degradados.

Así, se llevarán a cabo actuaciones de rehabilitación y acondicionamiento de viviendas, con el objetivo de destinarlas a familias en situación de vulnerabilidad social y económica. De esta forma, se promueve la cohesión social, la recuperación del patrimonio urbano y la mejora del entorno natural.

El pago de la ayuda se realizará de forma anticipada y con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.