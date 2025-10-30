La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unos niños caminan por una calle con infraviviendas del barrio de San Pedro, en una imagen de archivo. JAIME INSA / AGM

Ayuda para renovar viviendas en los barrios altos de Lorca

  ·

Beneficiará a áreas abandonadas, obsoletas o en declive en las que exista chabolismo o infravivienda

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:15

Comenta

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Fomento e Infraestructuras, ha aprobado la concesión directa de una ayuda de 990.886 euros al Ayuntamiento de Lorca para llevar a cabo actuaciones de rehabilitación, nueva edificación y regeneración urbana en los barrios altos de la ciudad: Santa María, San Pedro y San Juan. Este apoyo económico beneficiará a áreas abandonadas, obsoletas o en declive en las que exista chabolismo o infravivienda.

Gracias a esta ayuda, enmarcada en las políticas de hogar del Ejecutivo regional, se van a rehabilitar 12 viviendas municipales; otras siete se van a reedificar (cuatro municipales y tres privadas); se demolerán cuatro viviendas municipales y se van a regenerar dos espacios públicos degradados.

Así, se llevarán a cabo actuaciones de rehabilitación y acondicionamiento de viviendas, con el objetivo de destinarlas a familias en situación de vulnerabilidad social y económica. De esta forma, se promueve la cohesión social, la recuperación del patrimonio urbano y la mejora del entorno natural.

El pago de la ayuda se realizará de forma anticipada y con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  3. 3 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  4. 4

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  5. 5 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  6. 6 Una compañía francesa compra la totalidad de la firma murciana de salsas Aliminter que pasa a denominarse Soreal
  7. 7 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  8. 8 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  9. 9

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  10. 10 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ayuda para renovar viviendas en los barrios altos de Lorca

Ayuda para renovar viviendas en los barrios altos de Lorca