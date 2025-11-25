Avanzan los trámites para proteger el Cerro Tornajo en el plan urbano de Lorca

Inma Ruiz Martes, 25 de noviembre 2025, 23:34 Comenta Compartir

El Pleno aprobará este miércoles de forma provisional la modificación del Plan General de Ordenación Municipal para proteger el Cerro Tornajo y su entorno, que ocupa una superficie de 920 hectáreas en la pedanía de Doña Inés. La concejala de Urbanismo, María Hernández, explicó este martes que se ha completado el estudio ambiental estratégico, se han incorporado las sugerencias de los organismos consultados y resuelto las alegaciones que se presentaron al documento, que fue aprobado de forma inicial a principios de año. El expediente será ahora remitido a la Dirección General de Medio Ambiente para que formule la correspondiente declaración ambiental estratégica antes de la aprobación definitiva de la modificación urbanística.

La edil resaltó que la protección del cerro es un «hito histórico» en defensa de unos terrenos de alto valor ambiental, paisajístico y patrimonial. Recordó que en este paraje se encuentran numerosas especies de flora y fauna protegidas, importantes recursos hídricos, como ramblas, humedales y acuíferos y enclaves de interés arqueológico y geológico.

La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento a petición de los vecinos, permitirá cambiar la clasificación del suelo, actualmente no urbanizables inapropiados para el desarrollo urbano, a suelo no urbanizable de protección ambiental y blindar así su conservación.

Temas

Lorca