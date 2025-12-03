Avanza la remodelación del barrio de San Cristóbal de Lorca con el derribo de la antigua plaza de abastos Se construirá un bulevar con espacios verdes y prioridad peatonal

Inma Ruiz Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:48 Comenta Compartir

La segunda fase de regeneración urbana en el entorno de la iglesia de San Cristóbal de Lorca comenzó este miércoles con el derribo de la antigua plaza de abastos de La Hortaliza, tras la construcción del nuevo mercado en la glorieta Cristo de la Sangre.

El alcalde, Fulgencio Gil, que supervisó la demolición, dijo que el proyecto cuenta con un presupuesto municipal de 152.000 euros y se actuará en una superficie de 650 metros cuadrados para la creación de un bulevar peatonal con espacios verdes y nuevos viales que optimizarán la conectividad y la permeabilidad de este enclave.

Detallo que se construirá una plataforma única hasta la fachada de la Casa del Paso Encarnado y las intersecciones de las calles José Macho y Portijico, dando prioridad peatonal en las zonas de tráfico rodado. También se renovará el alumbrado público con la colocación de siete luminarias y se colocarán bolardos para impedir que el bulevar sea transitado por vehículos.

Ampliar Edificio propiedad de la Sareb junto a la plaza de La Hortaliza que nunca ha llegado a estar habitado. I. R.

Gil resaltó la «gran transformación» que está experimentando el barrio y apuntó que la intervención se complementará con la tercera fase, la construcción de un centro de salud entre las calles Eulogio Periago, Beato Fray Pedro Soler y San Fernando, además de la promoción de viviendas en los solares adyacentes.

Señaló que «hay promotores interesados, que se están poniendo en contacto con Urbanismo para edificar en las parcelas», y subrayó que es una zona con edificabilidad alta y buena conexión con el centro de la ciudad a través de la pasarela Alcalde Miguel Navarro. Confió en que las viviendas, unas 250, «se construirán «relativamente rápido una vez que urbanicemos en la unidad de actuación».

Activos de la Sareb

El alcalde también se refirió al edificio de 16 viviendas situado en la plaza de La Hortaliza, que cayó en manos de la Sareb tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 y que nunca llegó a estar habitado. Fue uno de los que Gil trató de desbloquear en la reunión que mantuvo hace un año en Madrid con representantes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria para la puesta en el mercado de viviendas y solares que son propiedad de esta entidad con el objetivo de aumentar el parque inmobiliario del municipio.

Este edificio estaba pendiente de la resolución de problemas eléctricos con Iberdrola y la entidad tiene intención de poner a la venta las viviendas «en un plazo relativamente rápido».

Temas

Lorca